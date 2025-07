Tiktoker znova na sodišču zaradi spolnega nadlegovanja mladoletnice

Irenej Bizjak, ki se je na družbenem omrežju TikTok predstavljal pod imenom Vegan, je bil novembra lani na novogoriškem okrožnem sodišču že obsojen na dve leti zapora zaradi šestih kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva oziroma nadlegovanja otrok preko spleta. Oškodovanke so bile večinoma stare med 12 in 14 let, najmlajša jih je imela le deset.

Kot poročajo mediji, je na ljubljanskem okrajnem sodišču zoper njega odprt postopek zaradi očitka tožilstva, ki ga v obtožnici bremeni kaznivega dejanja po členu 173 a. kazenskega zakonika. Ta govori o tako imenovanem groomingu, česar je obtožen tisti, ki osebo, mlajšo od 15 let, preko informacijskih ali komunikacijskih tehnologij nagovarja za srečanje z namenom spolnega napada ali zaradi izdelave slik, avdiovizualnih ali drugih predmetov pornografske ali drugačne seksualne vsebine. Da je oseba kriva tega očitka, morajo nagovarjanju slediti konkretna dejanja za uresničitev srečanja. Za opisano kaznivo dejanje zakon predpisuje kazen do enega leta zapora, poročajo mediji.