12-letni novinar med športnimi asi

Teden otroka se počasi izteka, mi pa smo v tem tednu otroke povabili, da so del naše novinarske ekipe. Bili so pri policistih, v gledališču in v državnem zboru. Tudi športna novinarka Milena Novak je svojega 12-letnega sina peljala na teren. Predstavila mu je delo športnega novinarja in občutek, ko ti nasproti stojijo takšni asi, kot so Peter Prevc, Filip Fliser, Jakov Fak ali pa Ilka Štuhec.