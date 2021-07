Janša s fotografijo nad SD in pravosodje, Timmermans izpustil fotografiranje

"Ključno je zaupanje v neodvisen in učinkovit pravosodni sistem, zaupanje v svobodne, neodvisne in ustrezno financirane medije. Zaupanje, da so svoboda izražanja, raznolikost in enakopravnost vedno spoštovane. Ter da se vladavina prava in evropske vrednote vedno spoštujejo. To je samo bistvo naše Evropske unije."

Nemški mediji o škandalu v Sloveniji

O škandalu že prvi dan slovenskega predsedovanja so se razpisali tudi številni nemški mediji, med drugim Sueddeutsche Zeitung in Die Presse, za katerega je Timmermans dejal, da "preprosto ni mogel biti na isti fotografiji z Janezom Janšo po njegovem nesprejemljivem napadu na dva sodnika in dva evropska poslanca iz vrst S&D. Po vprašaj je postavil njihovo integriteto, le zato ker so bili na isti fotografiji. Neodvisnost pravosodja in spoštovanje do vloge evropskih poslancev sta temelja vladavine prava, brez katerega Evropska komisija ne more delovati."