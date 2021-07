Vizjak sam pred novinarje, Timmermans tik pred zdajci udeležbo odpovedal

Izvršni podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je tik pred zdajci odpovedal udeležbo na skupni novinarski konferenci, ki je sledila neformalnemu srečanju okoljskih ministrov na Brdu pri Kranju. Pred novinarje naj bi, kot je bilo sprva načrtovano, stopil skupaj s slovenskim okoljskim ministrom Andrejem Vizjakom . Zakaj Timmermansa ni bilo, "morate vprašati njega in Evropsko komisijo" , je kratko komentiral Vizjak in dodal, da imata s komisarjem "korekten in profesionalen odnos", takšnega si želi tudi ohraniti skozi predsedovanje.

Bo pa Evropska komisija danes objavila poročilo o vladavini prava v državah članicah EU. Na slovensko vlado so v zadnjem letu sicer leteli številni očitki iz Bruslja glede napadov na medije in novinarje, nefinanciranja STA, v zadnjem času pa razburja predvsem neimenovanje evropskih delegiranih tožilcev, na kar je ob slovenskem prevzemu predsedovanja Svetu EU opozorila tudi predsednica EK Ursula von der Leyen .

Spomnimo, da je že prvi dan slovenskega predsedovanja Svetu EU zaznamoval škandal, ko je prav Timmermans protestno izpustil skupinsko fotografiranje. Razlog – slovenski premier Janez Janša je na sestanku na Brdu pri Kranju pokazal fotografijo piknika izpred nekaj let, na katerem so poleg Tanje Fajon in Milana Brgleza tudi sodniki, kar naj bi Janša izkoristil kot "dokaz", da je pravosodni sistem povezan s stranko SD. Von der Leynova je bila kasneje na tiskovni konferenci popolnoma jasna: "Tudi sodniki so lahko člani političnih strank."