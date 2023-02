Kdo izdela najboljše papirnato letalce in ga tudi najdlje vrže?

Tekmovalci so razdeljeni v dve starostni skupini, ena do tretjega razreda, druga od četrtega do devetega, najboljši trije udeleženci v vsaki panogi in skupnem seštevku točk pa prejmejo diplome in praktične nagrade. Prvi trije skupno prejmejo še Timove medalje. Tekmovalce v starostni skupini do tretjega razreda se ocenjuje posebej, posebno priznanje in praktično nagrado dobi tudi najmlajši udeleženec tekmovanja.

Vsak tekmovalec ima pravico do petih uradnih letov in lahko v ta namen uporabi dva modela, pri vsakem letu pa sta dovoljena dva poskusa. Vendar se za poskus leta šteje le, če je ta krajši od petih sekund. Let je neveljaven in ocenjen z nič točkami, če odpade del modela, če tekmovalec štarta zunaj na za to določenem prostoru, če štarta, preden mu sodnik to dovoli, če model spusti druga oseba ali če izvede let z neoverjenim modelom.

Konstrukcija modelov

Konstrukcija modela je lahko poljubna, omejena je le razpetina krila modela, ki ne sme presegati 300 milimetrov. Model je lahko izdelan iz lesa ali penastih gradiv, običajno so to balza, depron, stirodur, stiropor v kombinaciji s smrekovim ali lipovim lesom in papirnimi gradivi.