Tina Bregant ne skriva razočaranja: Boleč dan zame in za stranko

Znanih je vseh 15 kandidatov za ministre v novi, četrti vladi Janeza Janše . Največ jih bo dala največja stranka, SDS, ki ji je pripadlo sedem resorjev, Demokratom tri, trojček okoli NSi pa bo prispeval pet ministrov. Štiri bodo iz vrst NSi, enega pa bo prispeval Fokus, kar pomeni, da je SLS – presenetljivo – ostal brez ministrskega položaja. Predsednica stranje Tina Bregant razočaranja ne skriva.

"Danes mi je telefon skoraj pregorel. Da, ni vsak dan lahek. In danes je za mene in mojo stranko boleč dan. V Slovenski ljudski stranki zavezništvo jemljemo resno. Koalicijska pogodba je dobra, smo jo podpisali in stojimo za podpisom. Dana beseda je za nas sveta," je zapisala v objavi na Facebooku.

"Stephen Covey je rekel: "V življenju obstajajo tri stalnice: sprememba, izbira in načela." Ostajamo zvesti izbiri in načelom. Rocky Bilboa pa je rekel še nekaj: "Niti ti, jaz ali kdorkoli drug ne bo udaril tako močno kot življenje. A ne gre za to, kako močno lahko udariš. Gre za to, koliko udarcev lahko preneseš in greš še naprej, koliko lahko zdržiš in greš naprej. Tako se zmaguje! Ja, vdih, izdih. Jutri je nov dan," je pomenljivo nadaljevala.

V njeni stranki so pred tem zavrnili navedbe, da so vztrajali pri Bregantovi kot edini kandidatki za ministrico. "Glede na to, da se govori, da je SLS vztrajala samo pri predsednici kot kandidatki za ministrico, še enkrat javno poudarjamo, da smo v preteklih dneh tudi pisno predlagali več kandidatov in pričakujemo dogovor o ministrstvu, ki ga bo vodil kandidat SLS," so zapisali, še preden je bil znan dokončni razrez.

S kandidaturo Bregantove naj se sicer ne bi strinjali v SDS.