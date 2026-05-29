Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Tina Bregant ne skriva razočaranja: Boleč dan zame in za stranko

Ljubljana, 29. 05. 2026 08.15 pred 31 minutami 2 min branja 44

Avtor:
D.L.
Tina Bregant

Znanih je vseh 15 kandidatov za ministre nove Janševe vlade, med njimi pa ni nikogar iz SLS. Znano je, da je stranka računala na resor, njena predsednica pa razočaranja ne skriva. "Da, ni vsak dan lahek. In danes je za mene in mojo stranko boleč dan," je zapisala v svojem prvem odzivu.

Tina Bregant
Tina Bregant
FOTO: Bobo

Znanih je vseh 15 kandidatov za ministre v novi, četrti vladi Janeza Janše. Največ jih bo dala največja stranka, SDS, ki ji je pripadlo sedem resorjev, Demokratom tri, trojček okoli NSi pa bo prispeval pet ministrov. Štiri bodo iz vrst NSi, enega pa bo prispeval Fokus, kar pomeni, da je SLS  – presenetljivo – ostal brez ministrskega položaja. Predsednica stranje Tina Bregant razočaranja ne skriva. 

Preberi še Stranke potrdile kandidate za ministre: Matozu notranje zadeve

"Danes mi je telefon skoraj pregorel. Da, ni vsak dan lahek. In danes je za mene in mojo stranko boleč dan. V Slovenski ljudski stranki zavezništvo jemljemo resno. Koalicijska pogodba je dobra, smo jo podpisali in stojimo za podpisom. Dana beseda je za nas sveta," je zapisala v objavi na Facebooku

"Stephen Covey je rekel: "V življenju obstajajo tri stalnice: sprememba, izbira in načela." Ostajamo zvesti izbiri in načelom. Rocky Bilboa pa je rekel še nekaj: "Niti ti, jaz ali kdorkoli drug ne bo udaril tako močno kot življenje. A ne gre za to, kako močno lahko udariš. Gre za to, koliko udarcev lahko preneseš in greš še naprej, koliko lahko zdržiš in greš naprej. Tako se zmaguje! Ja, vdih, izdih. Jutri je nov dan," je pomenljivo nadaljevala.

V njeni stranki so pred tem zavrnili navedbe, da so vztrajali pri Bregantovi kot edini kandidatki za ministrico. "Glede na to, da se govori, da je SLS vztrajala samo pri predsednici kot kandidatki za ministrico, še enkrat javno poudarjamo, da smo v preteklih dneh tudi pisno predlagali več kandidatov in pričakujemo dogovor o ministrstvu, ki ga bo vodil kandidat SLS," so zapisali, še preden je bil znan dokončni razrez. 

S kandidaturo Bregantove naj se sicer ne bi strinjali v SDS. 

sls tina bregant kandidati ministri vlada

Letošnji nadzor razkril: brez dovoljenja vsak drugi objekt v gradnji

Zdravniki odločno proti sežigalnici v Ljubljani: 'Čiste sežigalnice ni'

24ur.com Najbolj depresiven dan v letu v družbi Jožeta Potrebuješa
24ur.com Janša Irglovi: Ničesar velikega ni možno zgraditi na prelomljeni besedi
24ur.com 'Politika me ne bo spremenila'
24ur.com Voščilo Olene Zelenske: Ob tebi se želim smejati večno, daj mi to priložnost
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: vam bo petek, 13., res prinesel nesrečo?
24ur.com Grah: Medtem ko smo se mi ukvarjali z vsebino, so ostali 'kupčkali'
24ur.com Slovo priljubljene voditeljice: Ves Svet jo bo pogrešal
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI44

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mojcd
29. 05. 2026 09.09
Vi ste dal glas Janezku on pa vam prst v rit, vrnite mu, enostavno, VECJO podopor dobite na predcasnih!
Odgovori
+3
3 0
Bbcc12
29. 05. 2026 09.09
Resnica pa že pleše po Janševih taktih. Se pravi štoruje.
Odgovori
+1
1 0
mojcd
29. 05. 2026 09.07
Se pravi prvi faktor da vlada ze izgublja nelaj glasov SLSa....SLS vi mate moc, ne Jansa
Odgovori
+2
2 0
Hudi časi
29. 05. 2026 09.09
To je samo 1 poslanec, samo 1 glas. Je pa to slab znak, da še pred pričetkom sestave vlade nekdo ni zadovoljen.
Odgovori
0 0
Bbcc12
29. 05. 2026 09.07
Pečati se z Janšo. Res moraš biti glupi za to.
Odgovori
+2
2 0
Darko32
29. 05. 2026 09.07
Če je to res, kar pravi BERGANTOVA je potrebno ti pokvarjence iz NSI strogo kaznovati in jih odpraviti na volitvah iz parlamenta, saj so z tem pokazali, da so šli v združitev na volitvah izključno zato, da zlorabijo skupno koalicijo. Torej razni LUZERJI tipa CIGLER in VRTOVEC delajo sramoto Slovnskim volilcem, kateri so njih volili.
Odgovori
+2
2 0
zibertmi
29. 05. 2026 09.07
o kot smo naivni na desni in tudi tisti na levi,ki so se v preteklosti spajdašili z janšo.vsi so ali propadli ali so pa na oni strani zakona,da lahko pridejo pod šotorišče sds.sls je janez izkoristil,ko še mandat ni zaprisegel
Odgovori
+3
3 0
mojcd
29. 05. 2026 09.07
Ceprav imate vecino volilcev niste bili del igre Janse, Logarja in Lazniv.ca tako to gre
Odgovori
+2
2 0
Posteni
29. 05. 2026 09.06
Ona za razliko od ostrca vsaj dohtarca.. 😉
Odgovori
0 0
FrankCostello
29. 05. 2026 09.05
Naj se Bregantova ne sekira, vsaj z pacientom Janezom Ivanom ne bo imela opravka!
Odgovori
+3
3 0
?rni Ov?ar
29. 05. 2026 09.04
Podobno se bo zgodili z resnico . Ko je ne bodo več potrebovali pa v jok .
Odgovori
+6
6 0
FrankCostello
29. 05. 2026 09.03
Po...a je po dolgem in počez. Toliko o zaupanju med desnimi strankami. Koliko si lahko med sabo zaupajo!
Odgovori
+4
5 1
Ivo V.
29. 05. 2026 09.03
To je zato ker se paktira z Janšo. Še veliko bo razočaranih in prevaranih...
Odgovori
+7
7 0
Bbcc12
29. 05. 2026 09.09
Kot vedno.
Odgovori
0 0
tom74
29. 05. 2026 09.02
z masko v gozd :))ko za
Odgovori
+7
7 0
Dolgočasnež
29. 05. 2026 09.02
meh če ne bi bili z nsi nikdar ne bi videli parlamenta tko da....krneki
Odgovori
+5
5 0
GUNDABAD
29. 05. 2026 09.02
hm, jaz bi se ziher prav zmenil, če ni resorja, ne greš v vlado, enostavno ko pasuljak :)
Odgovori
+6
6 0
bik123
29. 05. 2026 09.01
glede na to kaksne je stresala med korono, me ne cudi da ji jajo ne zaupa...
Odgovori
+6
6 0
Levi so barabe
29. 05. 2026 09.00
Levi mediji poskušajo nekaj podžgat. Zdaj so našlo tole, v upanju da bojo naredili šov. Podaljšek komùnajzerjev taki mediji
Odgovori
-1
2 3
Bbcc12
29. 05. 2026 09.01
Desni so barabe.
Odgovori
+2
4 2
?rni Ov?ar
29. 05. 2026 09.02
Podaljšek kom-najze-rjev je v sds-u. !!! Preveri.
Odgovori
+0
1 1
devlon
29. 05. 2026 09.00
kdo bi hotu gledat ta prisiljen nasmeh kot bi jo krč prijel. pa pravijo, kolk je ful morajo zdravniki delat in neki..ocitno njej ful casa ostaja
Odgovori
+3
3 0
london1982
29. 05. 2026 08.59
v bistvu je stranka sls prevarana. njihovi volivci so dali glas trojčku okoli nsi, in sedaj nimajo nič od tega
Odgovori
+4
5 1
Dejmonaši
29. 05. 2026 08.58
Kako so bili nate….🙈🐑🐑
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Znana srbska igralka prvič postala mamica
Taki so otroci, ki so rojeni v znamenju dvojčka
Taki so otroci, ki so rojeni v znamenju dvojčka
Mit o kajenju v nosečnosti: ali je res bolje prenehati postopoma?
Mit o kajenju v nosečnosti: ali je res bolje prenehati postopoma?
Kako Tonči Huljić doživlja vlogo dedka
Kako Tonči Huljić doživlja vlogo dedka
zadovoljna
Portal
Slovenska voditeljica v solzah sreče, to je naredil njen partner
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, levi bodo v središču pozornosti
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, levi bodo v središču pozornosti
Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje
Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje
Ne boste verjeli, koliko je plačala za preprost lepotni poseg
Ne boste verjeli, koliko je plačala za preprost lepotni poseg
vizita
Portal
Napihnjenost ni 'normalna': strokovnjaki opozarjajo na skrite težave
Ta simptom ignorira 90 % ljudi – a pogosto napoveduje bolezen
Ta simptom ignorira 90 % ljudi – a pogosto napoveduje bolezen
Motili smo se glede posta, ugotavlja obsežna študija
Motili smo se glede posta, ugotavlja obsežna študija
Stigma okoli te pogoste kožne bolezni je globlja, kot si mislite
Stigma okoli te pogoste kožne bolezni je globlja, kot si mislite
cekin
Portal
Koliko od 100.000 evrov bruto plače dejansko ostane? Razlika med državami vas lahko šokira
Koliko preplačujemo znane blagovne znamke? Rezultati eksperimenta so šokirali vse
Koliko preplačujemo znane blagovne znamke? Rezultati eksperimenta so šokirali vse
'Če dobiš petico, dobiš 50 evrov' – napaka, ki jo dela vse več staršev
'Če dobiš petico, dobiš 50 evrov' – napaka, ki jo dela vse več staršev
Upokojenci na račune prejeli za en odstotek višje pokojnine
Upokojenci na račune prejeli za en odstotek višje pokojnine
moskisvet
Portal
Resnična plat dela na superjahtah: Kaj se skriva za razkošjem?
Slavni tenisač pokazal deformirano stopalo
Slavni tenisač pokazal deformirano stopalo
Večina moških po 30. letu ne opazi, da jim te navade uničujejo telo
Večina moških po 30. letu ne opazi, da jim te navade uničujejo telo
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
dominvrt
Portal
Parket brez leska? Ta domača mešanica ga obnovi v nekaj minutah
Vaše rastline lahko v 48 urah propadejo – razen če naredite to eno stvar
Vaše rastline lahko v 48 urah propadejo – razen če naredite to eno stvar
Zadnja faza prenove je pogosto najtežja
Zadnja faza prenove je pogosto najtežja
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
okusno
Portal
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
Poletna sladica, ki združuje maline in pistacijo na najboljši možen način
Poletna sladica, ki združuje maline in pistacijo na najboljši možen način
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
voyo
Portal
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725