Slovenija

Tina Gaber Golob nova kolumnistka, Benedettijeva zato ne bo več pisala

Ljubljana, 06. 01. 2026 06.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Nuša Dekleva
Tina Gaber Golob se na povabilo za odziv ni odzvala.

Izbira Tine Gaber Golob za kolumnistko spodkopava standarde, ki bi jih moral resen in vpliven medij dosledno varovati. Tako je svojo odločitev, da po sedmih letih preneha s pisanjem kolumn za portal OnaPlus, utemeljila dolgoletna šefica protokola Ksenija Benedetti, podjetju Delo Mediji med drugim očita, da so kolumne soproge predsednika vlade Goloba dostopne brezplačno, medtem ko so prispevki drugih kolumnistk zaklenjeni za plačljivim zidom. Kako na njeno odločitev odgovarjajo v uredništvu?

Ko ti Babi stisne ročno zavoro - tako se glasi naslov kolumne Tine Gaber Golob. V njej se med drugim osredotoča na hiter tempo sodobnega življenja. V besedilu omeni tudi svojega soproga, predsednika vlade, ki v nasprotju z njo brez težav zaspi v avtomobilu in pa tudi kako zelo ceni varnost, hkrati pa priznava, da jo prisotnost varnostnikov kdaj tudi zmoti.

Odločitev uredništva OnaPlus, ki deluje pod okriljem podjetja Delo Mediji, je bila za Ksenijo Benedetti, dolgoletno šefico protokola, kaplja čez rob. V času njenega vodenja so se zvrstili številni zgodovinski dogodki, med drugim obisk danske kraljice, vrh Bush–Putin, prva menjava predsednika naše države in številni drugi.

Protokolarne dogodke in obiske na najvišji ravni je pripravljala za predsednike Kučana, Drnovška, Türka in Pahorja. Zadnjih sedem let pa je med drugim kot kolumnistka sodelovala s portalom OnaPlus. Zaradi bolezni danes pred kamero ni stopila, je pa svoje razočaranje nad uredniško odločitvijo izrazila v zapisu na svojem profilu na Facebooku. "Delo Mediji se – upravičeno – umeščajo med pomembne oblikovalce javnega mnenja in vplivne družbene akterje. Prav zato menim, da je pri uredniških odločitvah nujna še posebej visoka stopnja presoje, neodvisnosti in zadržanosti, zlasti v času politične občutljivosti in predvolilnega obdobja ter v okoliščinah, ko so mediji soodvisni od javnega financiranja."

Tina Gaber Golob se na povabilo za odziv ni odzvala.
FOTO: Damjan Žibert

Za odziv smo prosili tudi Tino Gaber Golob, ki se na povabilo za izjavo pred kamero ni odzvala. Je pa pozno popoldne svoj odziv objavila na družbenih omrežjih: "V svetu, ki je že tako prežet z negativnostjo in razdori, ostajam pri prepričanju, da ženske največ naredimo druga za drugo z medsebojno podporo in spoštovanjem. Navsezadnje moja generacija žensk stoji na temeljih številnih močnih žensk, ki so pred nami odpirale prostor, zato je toliko pomembneje, da smo druga drugi veter v krila."

Razprava o primernosti vključevanja Tine Gaber Golob v javni prostor sicer ni nova. V preteklosti se je že večkrat odprlo vprašanje njenega vpliva v vladni palači. O temah, ki razdvajajo javnost in politiko – na primer o odstrelu medvedov – je razpravljala tudi v svojem podkastu, kjer je gostila različne sogovornike. Prav tako je bila med drugim dejavno vključena v nasprotovanje odlovu nutrij na Ljubljanskem barju.

"V življenju še nisem dobila toliko sporočil, kot sem jih takrat za nutrije. Tina, daj postavi se za nutrije. Sem rekla ok, z veseljem. In vse, kar sem opozorila, je, da ne razumem, zakaj bi monitoring, se pravi štetje nutrij, stalo več kot pol milijona evrov davkoplačevalskega denarja in da obstajajo boljši načini za omejevanje nutrij," je Gaber Golob dejala v enem od svojih podkastov

Odločitev uredništva OnaPlus je bila za Ksenijo Benedetti, dolgoletno šefico protokola, kaplja čez rob.
FOTO: Luka Kotnik

Odgovor uredništva

Glede prenehanja sodelovanja z Benedettijevo smo povprašali tudi odgovornega urednika Bojana Budjo, ki njeno odločitev sicer spoštuje, ob tem pa v pisnem odgovoru dodaja: "Enako pa seveda pričakujemo, da se spoštujejo odločitve uredništva, koga in kdaj povabiti k sodelovanju. Naša vrata so odprta. Tako smo nedavno k sodelovanju povabili tudi magistrico sociologije in hkrati pripadnico generacije, katere glas na spletni Oni doslej ni bil ustrezno zastopan."

Glede zaklepanja vsebin pa zaključi, da gre za stvar tako poslovne kot uredniške presoje, za katero je prepričan, da je izključno v dobrobit bralk in bralcev.

