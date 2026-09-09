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Slovenija

Tina Gaber Golob zaradi razžalitve časti zahteva odškodnino

Ljubljana, 09. 09. 2026 20.13 pred 58 minutami 2 min branja 39

Avtor:
Janez Usenik
Tina Gaber

Petnajst tisoč evrov – toliko zaradi razžalitve časti zahteva Tina Gaber Golob od poslanke Resnice Katje Kokot. Ta je na družbenem omrežju X objavila komentar, ki naj bi žaljivo namigoval na govorice o preteklosti Gabrove. Kokotova vse očitke zavrača.

"Kakšen okus ima arabski iztrebek?" se glasi izjava, ki bo očitno šla v anale slovenskega političnega diskurza. Avtorica, poslanka Katja Kokot, se bo morala zaradi nje zagovarjati na sodišču, kjer namerava tožbo vložiti Tina Gaber Golob. Zapis se je pojavil na omrežju X kot del pogovora o očitkih na slabše delo veterinarske službe pod novo vlado, kar je že nekaj časa debata, v katero sta vključeni obe dami.

"Ocenjujem, da je v demokratični družbi kritika delovanja države dovoljena, odziv poslanke pa je žaljiv in na osebnem nivoju, kar je protipravno in rezultira v njeni odškodninski odgovornosti," pojasnjuje odvetnik Jožef Klavdij Novak iz Odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji.

Prek odvetnikov je Gabrova zahtevala umik objave, opravičilo in plačilo 15.000 evrov odškodnine za duševne bolečine. Kot so zapisali v zahtevku, naj bi te besede "povprečen bralec razumel kot neresnične in žaljive navedbe, da se je Gabrova prostituirala za arabske kliente".

Katja Kokot, ki sicer trenutno zaradi bolniške odsotnosti zadeve ni komentirala, je to zavrnila. Njen odvetnik je v odgovoru zapisal, da žalitve ni, saj Tina Gaber Golob v komentarju sploh ni bila omenjena, prav tako ni bil zapisan noben konkreten očitek, ki naj bi letel nanjo. To odvetnik Gabrove zavrača.

"Iz sporne objave natančno izhaja, na koga se nanaša in na kakšne očitke. Povprečen bralec jih razume prav na takšen način, kot je bilo zapisano v odškodninskem zahtevku," pravi.

"Če bi sedemletni otrok na šolsko tablo napisal takšno prostaško žalitev, bi pristal pred ravnateljem. Ne predstavljam si države, v kateri bi od otroka zahtevali več odgovornosti kot od poslanke," je v pisnem odzivu zapisala Gabrova.

Gabrova pa napoveduje, da bo odškodnino v primeru zmage donirala v dobrodelne namene.

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KOMENTARJI39

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Un71
09. 09. 2026 21.11
Kirby umiri se ....
Odgovori
0 0
Nidami
09. 09. 2026 21.07
Kako je lepa in kako velike lepe zobe ima.
Odgovori
+0
1 1
RealistG
09. 09. 2026 21.05
Hahaha še ena ki na svoj čas ujagala atijevega beta sinka pa se je mogla z dedijom sprijaznit.
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+2
3 1
Muki.
09. 09. 2026 21.05
Tina radi te imamo.
Odgovori
-3
1 4
windskiper
09. 09. 2026 21.04
ji je zmanjkalo donatorjev, pa mora drugje dinarčke nabrat
Odgovori
+4
5 1
akola
09. 09. 2026 21.03
Star pregovor pravi, resnica boli...
Odgovori
+4
5 1
Dunce
09. 09. 2026 21.03
Eni tožijo zaradi razžalitve časti, jaz si grem pa viklarje nabavit, pa šampon proti prhljaju in mastnim lasem.
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+1
1 0
lokson
09. 09. 2026 21.03
In čisto slučajno se je v članku pozabilo omenit, da je Tinco in njene influencerke katere so nespametno zakuhale vse, izdatno financiral Golob in to z denarjem iz Gen-i, Dars-a in še iz česa. Vse prihaja na plan.
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+2
5 3
Ponent
09. 09. 2026 21.00
So vprašali Tino kako in zakaj bi se pa ona prepoznala v takem komentarju?! Hm..
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+6
7 1
enajstdvanajst1
09. 09. 2026 21.00
preveč arabcev se je ze preselilo v slovenijo.... v murski soboti kjer zivim predtremi leti skoraj nisi videlnobenega...danespa vsaj 20 temnopoltih in potemstotine arabcev oziroma svetlorjavepolti...le kam gre vse to....sobota je bila kar varno mesto do sedaj ampak za 5 let dvomim da bo še varna
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+2
3 1
pusi
09. 09. 2026 20.59
Na levi je en sam drek. Pernati je tekel kakat, ko naj bi podprl tozbo proti izraelu, njegova pa mi ni jasno, ga je papcala, ali za kaj se gre?
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+5
6 1
Deep1
09. 09. 2026 20.58
Za Kokotovo next sh.it level! 💪💪
Odgovori
+1
5 4
Muki.
09. 09. 2026 21.05
Ojoj
Odgovori
-1
0 1
Paradox
09. 09. 2026 20.57
DUŠEVNE BOLEČINE, JOKAM :D sicer pa, če nisi omenjen ampak se v komentarju prepoznaš? Hmm.
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+10
12 2
gadje
09. 09. 2026 21.02
Tocno tako. V zapisu bi se naj ocitno prepoznala! Zmesano. Torej se jqz tudi prepoznam ko levicarji zalijo podpornike desnice. Zahtevam odskodnino od levicarjev! Bom isto dal za rdeci križ.
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+2
2 0
Macro666
09. 09. 2026 20.56
Povprečen bralec jih razume prav na takšen način, kot je bilo zapisano v odškodninskem zahtevku," pravi. Podobno se zapisuje tudi tu in na FB na straneh z šalami. Menda zanima kako se bo izrekla, da se v tem vidi? Saj Kokotova sprašuje za prijateljico. Kokotova lahko reče , da je pač zbirala info prav za njo. Za Tino. Da jih nje poda. Torej Tina izpade v tem kot žrtev. Ali pa naj dokazuje, da ni njena prijateljica, da je Kokotova za prijateljico mislila njo ampak eno drugo. Marsikdo hodi v Arabijo. Če bi sedemletni otrok na šolsko tablo napisal takšno prostaško žalitev, bi pristal pred ravnateljem. Učitelj, ki pa bi otroka ovadil ravnatelju pa pred sodnikom. Saj ne pusti otroku prosto domišljijo izražanja.
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+2
4 2
Macro666
09. 09. 2026 20.57
💩 pa tako.
Odgovori
+1
2 1
Quatflow
09. 09. 2026 20.55
Sicer pa Golobovi dam prav, da je treba za živali bolje poskrbeti v Sloveniji, ker inšpekcija “dela od doma”.
Odgovori
-1
1 2
Quatflow
09. 09. 2026 20.51
Kakšne generacije so to? Protestirajo brez resničnega znanja? Naj si domov peljejo te pe**te, ki se poročajo s šest letnicami in ubijajo živali brez vesti!
Odgovori
+5
6 1
lokson
09. 09. 2026 20.50
Lažnivci. Kakor sem informiran, je Kokot samo komentirala zapis nekega uporabnika. Šlo pa se je zato, ker je Golobova in še neka pobrala povoženega mačka na cesti in potem ni bila zadovoljna z odzivom veterine. Nato je Golobova v maniri svojega soproga pričela s pljuvanjem o tem, kako ta vlada ne dela nič, da bodo vse uničili in podobno. Ko pa je Tinca pod nos dobila pripombo, da je zakonodaja katero je implementiral njen soprog še vedno v veljavi in da ni nič spremenjeno, pa se je začelo. In sedaj, je ona užaljena. Za posrat.
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+8
10 2
vlahov
09. 09. 2026 20.47
Upam , da sama plačuje sodbo ali ima brezplačno pravno pomoč ? Slednjo bo imela kmalu .
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+5
8 3
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