Tina Gaber Golob zaradi razžalitve časti zahteva odškodnino

"Kakšen okus ima arabski iztrebek?" se glasi izjava, ki bo očitno šla v anale slovenskega političnega diskurza. Avtorica, poslanka Katja Kokot, se bo morala zaradi nje zagovarjati na sodišču, kjer namerava tožbo vložiti Tina Gaber Golob. Zapis se je pojavil na omrežju X kot del pogovora o očitkih na slabše delo veterinarske službe pod novo vlado, kar je že nekaj časa debata, v katero sta vključeni obe dami.

"Ocenjujem, da je v demokratični družbi kritika delovanja države dovoljena, odziv poslanke pa je žaljiv in na osebnem nivoju, kar je protipravno in rezultira v njeni odškodninski odgovornosti," pojasnjuje odvetnik Jožef Klavdij Novak iz Odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji.

Prek odvetnikov je Gabrova zahtevala umik objave, opravičilo in plačilo 15.000 evrov odškodnine za duševne bolečine. Kot so zapisali v zahtevku, naj bi te besede "povprečen bralec razumel kot neresnične in žaljive navedbe, da se je Gabrova prostituirala za arabske kliente".

Katja Kokot, ki sicer trenutno zaradi bolniške odsotnosti zadeve ni komentirala, je to zavrnila. Njen odvetnik je v odgovoru zapisal, da žalitve ni, saj Tina Gaber Golob v komentarju sploh ni bila omenjena, prav tako ni bil zapisan noben konkreten očitek, ki naj bi letel nanjo. To odvetnik Gabrove zavrača.

"Iz sporne objave natančno izhaja, na koga se nanaša in na kakšne očitke. Povprečen bralec jih razume prav na takšen način, kot je bilo zapisano v odškodninskem zahtevku," pravi.

"Če bi sedemletni otrok na šolsko tablo napisal takšno prostaško žalitev, bi pristal pred ravnateljem. Ne predstavljam si države, v kateri bi od otroka zahtevali več odgovornosti kot od poslanke," je v pisnem odzivu zapisala Gabrova.

Gabrova pa napoveduje, da bo odškodnino v primeru zmage donirala v dobrodelne namene.