Tina Gaber in aktivist upokojencem delita nasvete, stroka ogorčena

Premierjeva spremljevalka Tina Gaber skupaj z veganskim aktivistom slovenskim upokojencem predlaga, naj se izogibajo mesu in zdravilom, mleko in jajca pa naj zamenjajo za zelenjavo, oreščke in semena. Kaj o tem pravi stroka? Vodja oddelka za prehrano na onkološkem inštitutu opozarja, da gre za "povsem nekritično, neodgovorno in lahko tudi zdravju nevarno" početje.