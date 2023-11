Tina Gaber nad medije: Vsak dan nova porcija izkrivljenih ali lažnih novic

Prenova zakona o RTV ali, kot so zatrjevali, depolitizacija javne radiotelevizije. To je bila ena od osrednjih predvolilnih zavez premierja Roberta Goloba, ki je nekaj dni pred odhodom na volišča lani svojim volivcem sporočil: "Neodvisni mediji skrbijo za interes javnosti in take medije bom vedno zagovarjal. Tudi, če mi v nekem trenutku poročanje ne bo všeč".

Prav nasprotno je premier nedavno protestiral z odhodom z odra ob zastavljenem novinarskem vprašanju, zdaj pa je z ostro retoriko proti slovenskemu novinarstvu svoje pristavila še njegova partnerka Tina Gaber.

"Iskreno me mnogo bolj kot nebuloze o meni prizadene vsak dan nova porcija izkrivljenih ali dobesedno lažnih novic, ki se tičejo vseh nas. Katerih namen je rušenje zaupanja v vlado, največja posledica pa slaba volja in frustracije pri ljudeh," je med drugim zapisala na družbenem omrežju Instagram.

Gabrova je za tem svoje sledilce še pozvala, naj tudi sami pokomentirajo delovanje medijev. Njihove odzive pa za tem poobjavila. "Porazno", "fake news", "hujskanje ... katastrofa", "eni Janševi, drugi Kučanovi". To so le nekateri odzivi sledilcev. Prav vsem se je Gabrova na koncu še zahvalila za "odlično debato".