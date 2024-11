Posmehljiva Tina Gaber Janši ponudila še en predmet za na dražbo

Pred dražbo osebnih predmetov Janeza Janše za plačilo sodnih stroškov se je s posnetkom na Instagramu oglasila premierjeva partnerica Tina Gaber. Predsedniku SDS je v posmehljivem tonu ponudila še en predmet za prodajo na dražbi, in sicer vudu lutko z obrazom Roberta Goloba. "S tovrstnimi čudesi in osebami se ne ukvarjamo," so objavo Gabrove komentirali v SDS. Brez komentarja so tudi v kabinetu premierja Goloba, kjer sicer medije redno obveščajo o aktivnostih njegove partnerice.