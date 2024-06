Tina Gaber v bran Golobu. Godčeva: 'Kaj od izrečenega ni res?'

Obračun na političnem parketu zaradi ogleda obračuna na košarkarskem parketu. To je bil vrhunec premierjevega štiridnevnega oddiha prejšnji teden – namesto na mirovni konferenci v Švici je bil na vse prej kot mirni finalni tekmi NBA, o kateri je, kot pravi, sanjal vse življenje.

V Dallasu ga je pričakala, kot pravi, lepa dobrodošlica: "Smo bili v restavraciji in ko so gostje izvedeli, da smo iz Slovenije, so začeli nositi steklenice in se nam na tak način zahvaliti za Luko."

Doma je bilo drugače. Takole pravi Jelka Godec: "Ja, če ne živiš v realnem svetu in letiš v Dallas in križariš in tako naprej, je težko priti za en do dva dni v državo. Torej, predsednik vlade, izpolnjujte sanje državljanov, izpolnjujte svoje obljube, potem boste lahko izpolnjevali tudi svoje sanje."

Premier se na očitke ni odzval, mu je pa v bran stopila njegova partnerka Tina Gaber in kar z zapisom na Instagramu Godčevi povedala svoje: "Naš predsednik vlade je nenehno v službi in dela cele dneve. Ni koristil niti dneva letošnjega dopusta, medtem ko mu je ostala polovica lanskoletnega. Izjave poslanke so krivične, zavajajoče in skrajno nevljudne. Ne le do njega, temveč do celotne družine."

Godčeva pa: "Mene zanima, kaj od izrečenega z moje strani ni res? Križarjenje? Dallas? Izpolnitev sanj? Si bom dala sama sebi opomin, če boste dejali, da sem si izmislila, da sem kar koli drugače povedala, kot je predsednik vlade objavil na socialnih omrežjih."

Godčevi pa je – kar je sicer poredko videno – prikimala tudi predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič: "Ne vtikujemo se v zasebna življenja nikogar. Dejstvo pa je, da če sami izpostavljamo svoje osebno življenje, se dogajajo tudi komentarji. To je pa treba vzeti v zakup. Vsi moramo to vzeti v zakup."

Drugače meni Gabrova: "Kadar si vzamemo čas, tega nikoli ne skrivamo. Nikoli nismo. Lahko pa začnemo, če je to edini sprejemljivi način v Sloveniji."

Besednega dvoboja v kabinetu predsednika vlade ne komentirajo. Koliko pa pravzaprav dopustuje premier? Od lanskih 40 dni jih je pokoristil 24, letos še nobenega.