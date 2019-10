Tina Maze je združila moči z Orangino, da bi vas motivirala in nagradila pred pričetkom nove sezone!

Velika prelomnica v njeni karieri je bil odhod iz državne smučarske reprezentance in ustvarjanje lastnega tima - Team to aMaze. Čeprav odhod iz reprezentance opisuje kot težko izkušnjo, poudarja, da ji je prav ta situacija pomagala, da je ponovno našla samo sebe in začela dosegati še boljše rezultate. Tinina sporočila niso namenjena samo športnikom, ampak vsem, ki potrebujejo dobro mero motivacije in pozitiven pogled na življenje. Tako v eni izmed objav pravi: “​Zmagovati zaporedoma je drugače, kot zmagati enkrat. Ne smeš dovoliti prostora za negativnemisli in vsak korak mora biti pozitivno naravnan!”​