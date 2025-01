Tinitus: Tudi vam odmeva v ušesih?

Tinitus je zaznavanje zvoka brez zunanjega vira, ki ga drugi ljudje ne slišijo. Zvoki, ki jih oseba sliši, so lahko različni, od visokih tonov do globokega brenčanja. Najpogosteje nastane, zato ker notranje uho pošilja napačne signale v možgane, kar povzroči zaznavanje zvokov, ki v resnici ne obstajajo.

Zaradi tinitusa k otorinolaringologu

Otorinolaringolog je zdravnik specialist, ki se ukvarja z diagnostiko in zdravljenjem bolezni ušes, nosu, žrela, grla, glave in vratu. Ker je vzrokov za nastanek tinitusa več, bo glavna naloga otorinolaringologa, da izključi morebitno bolezen ali okvaro, ki bi lahko povzročila njegov nastanek in jo ustrezno zdravi.

Najpogostejša vzroka za nastanek tinitusa sta dolgotrajna izpostavljenost glasnim zvokom in starostna izguba sluha. Največje tveganje za nastanek tinitusa imajo torej ljudje, ki delajo v hrupnih okoljih ali poslušajo glasno glasbo in starejši od 65. let. Tinitus lahko nastane tudi zaradi poškodb glave, okužb ali bolezni ušesa in jemanja določenih zdravil, kot so antidepresivi, opioidi ter diuretiki. Eden izmed simptomov vnetja srednjega ušesa, Menierove bolezni in otoskleroze, je prav tako lahko tinitus.

Tinitus je lahko zvok stresa

Stres je v današnjem svetu zaradi hitrega načina življenja in velikih družbenih zahtev dobro poznan. V osnovi je stres fiziološki obrambni mehanizem, ki naj bi telo zaščitil pred nevarnostmi. Za naše prednike so to nevarnost predstavljali plenilci, danes pa so to različne socialne, ekonomske, čustvene in poklicne obremenitve. Dokazana je bila povezava med nastankom tinitusa in ravnjo izpostavljenosti stresu. Mnogi so tudi poročali, da se jim tinitus poslabša po stresnih situacijah. Približno 10–60 % bolnikov s kroničnim tinitusom ima depresivne motnje, 28–45 % pa ima klinično pomembne simptome anksioznosti.

Tinitus ima več obrazov

Toliko kot je ljudi s tinitusom, toliko je njegovih kliničnih prezentacij. Posamezniki lahko zaznavajo:

- fantomske zvoke v enem ušesu, v obeh ušesih in v glavi;

- fantomske zvoki se lahko prezentirajo kot zvonjenje, brnenje, rjovenje, žvižganje, klikanje, sikanje, cviljenje;

- fantomski zvoki so lahko tihi, glasni, nizki, visoki;

- fantomski zvoki so lahko prisotni ves čas ali v intervalih;

- fantomski zvoki lahko utripajo ritmično, pogosto v skladu s srčnim utripom;

- včasih lahko premikanje glave, vratu, oči ali dotikanje določenih delov telesa povzroči simptome tinitusa ali začasno spremeni kakovost zaznanega zvoka;

- lahko vpliva na posameznikovo razpoloženje, sposobnost spanja in koncentracije;

- v hujših primerih lahko tinitus povzroči tesnobo ali depresijo.