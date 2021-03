Za plačilne storitve Slovenci v povprečju namenijo 70 evrov letno

Banka Slovenije je danes objavila primerjavo stroškov košaric plačilnih storitev za potrošnike v lanskem letu. Zaznali so, da so banke in hranilnice začele opuščati ponudbo transakcijskih računov, v okviru katerih bi potrošniki lahko uporabljali le posamične plačilne storitve.

V centralni banki so ponudbe bank uvrstili v letno analizo nadomestil, ki jih banke in hranilnice zaračunavajo potrošnikom, s čimer so želeli potrošnikom omogočiti oceno, katera ponudba je zanje najprimernejša glede na njihove plačilne navade.