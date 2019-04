Tipologija političnih sil v Evropi

Nemški politolog Claus Offe se v svoji knjigi Ujeta Evropa (Cambridge, Polity, 2015) v luči aktualne krize sprašuje o vlogi in pomenu političnih strank in o izrazito bledi podobi današnje strankarske politike. Po njegovem mnenju se danes v Evropi soočamo z največjo diskrepanco med javnimi politikami in značilnostmi boja za oblast. Stranke se še vedno oklepajo okvirov nacionalnih držav in kratkoročnih kalkulacij, s katerimi se poskušajo ohraniti na oblasti. Bojijo se, da bi z odpiranjem pravih političnih vprašanj in izražanjem svojih stališč razjezile volivce, ki bi se posledično obrnili k populističnim strankam, s čemer bi stranke na oblasti v institucionalni strukturi držav izgubile prevlado.

Opaziti je, da institucionalna politika nacionalnih vlad držav članic Evropske unije (EU) postaja dejavnost, o kateri se nerado govori v javnosti. O čem se voditelji strank pogovarjajo za zaprtimi vrati v Bruslju, je tvegano javno priznati ter svoje odločitve in stališča zagovarjati v nacionalnih medijih, predvsem zaradi vseprisotnega suma o izdaji tako imenovanih nacionalnih interesov. Stranke v državah članicah EU kot organizacije, katerih ključni cilj je ohranjanje moči v političnem sistemu, danes delujejo po modelu tako imenovanega pozitivističnega oportunizma. To pomeni, da se odzivajo na želje in potrebe volivcev in se izmikajo položaju, v katerem bi morale preference volivcev oblikovati, kar je sicer temeljno poslanstvo političnih strank v demokratičnih sistemih.

Ker je EU sestavljena iz različnih nacionalnih držav, državljanov in družbenih slojev, obstaja veliko število možnosti, kako te akterje in mehanizme vključiti v demokratični proces. Pri mnenju Clausa Offeja je ključnega pomena input legitimacija takšnega sistema – kot nadnacionalnega političnega sistema – predvsem v času, ko je output legitimnost EU na izrazito nizki ravni. Z drugimi besedami: današnji EU v veliki meri primanjkuje legitimnosti za sprejemanje učinkovitih odločitev. V permisivno integracijo, na kateri je še pred desetimi leti temeljila strategija politične integracije Evrope, danes nihče več ne verjame. Skladno s tem Offe opozarja na potrebo po obnovi Evrope oziroma EU na temelju demokratičnih mehanizmov, vezanih na politično predstavništvo in odgovornosti, ki iz njega izhajajo.

Nadnacionalno politično formulo danes predstavlja vprašanje krize in nadaljnje integracije v entiteto, ki ji rečemo združena Evropa. Skladno z nadnacionalno politično formulo se skozi prizmo evropskih integracij današnji politični akterji (ne glede na to, ali gre za posameznike, politične stranke in njihove družine, nacionalne vlade, angažirane intelektualce itd.) v državah članicah EU delijo vzdolž dveh ključnih dimenzij. Prva je dimenzija nacionalno versus nadnacionalno, druga pa dimenzija "levo od centra" versus "desno od centra". Medtem ko prvo dimenzijo ponazarja odnos do evropskih integracij, drugo dimenzijo opredeljuje indeks, sestavljen glede na stališča političnih akterjev do različnih vprašanj. Z enostavnim križanjem dveh dihotomnih dimenzij dobimo tipologijo štirih političnih sil in njihovih preferenc v današnji Evropi.

Tipologija političnih sil v današnji Evropi

Nacionalno Nadnacionalno Levo I. Ponovna vzpostavitev razrednega konflikta na nacionalni ravni II. Pozitivna integracija v smeri socialne Evrope Desno III. Desni antiintegracijski populizem IV. Neoliberalna negativna integracija

Protagonisti neoliberalne pozicije (IV.) v državah članicah prisegajo na integracijo skupnega trga z enotnim regulacijskim mehanizmom, ki v okviru evropskega projekta predstavlja normativno nezahtevno depolitizirano silo, ki žene ekonomsko modernizacijo, utemeljeno na neomejeni konkurenčnosti. Osnovni cilj te ideje je, da na skupnem vseevropskem trgu brez demokratične institucionalne strukture ekonomska pravičnost premaga socialno pravičnost. Za zagovornike neoliberalizma demokratični deficit EU predstavlja vrlino, saj prispeva k izničenju političnih motenj in omogoča dinamiko transnacionalnih trgov, kot jih definirajo štiri osnovne svoboščine. Poudarek je na proizvodnji, podjetništvu, prostem pretoku kapitala, zmanjševanju stroškov dela, stalnem večanju učinkovitosti in na maksimalni integraciji človeških virov v produkcijski proces. Takšno politično silo danes v Sloveniji najbolje ponazarja stranka NSi, pri čemer bi v isto skupino lahko uvrstili tudi novo in novejšo SMC in LMŠ, ki sta glavni protagonistki politike v zadnjih dveh vladah.