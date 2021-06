Tipske kmetije Srbije - od salaša do vajata – spoznajte drugo stran Srbije

Nova doba prinaša nove oblike zabave, zato bi se nekateri lahko odločili za sprostitev z manj gneče, počasnejšim tempom in več uživanja v zelenju, domači hrani in bolj aktivnih počitnicah na svežem zraku.

Če mislite, da ste Srbijo dovolj dobro spoznali po njenih mestih, je čas, da obiščete srbsko vas.

Počitnice v srbskih vaseh postajajo vse pogostejša izbira turistov kot način bivanja na manj znanih območjih, stran od mestne gneče, obkroženih z neokrnjeno naravo, na svežem zraku in v bližini narodnih parkov, naravnih parkov, rek, jezer in zanimivih turističnih znamenitosti in krajev.

Vsa raznolikost Srbije je vidna v njenih vaseh.

V Vojvodini prevladujejo salaši, kmetije, ki se nahajajo v krotkih ravnicah in obdane s plodnimi njivami, polji pšenice, sončnic in koruze. Znani so po svoji izjemni gastronomiji, obilno obloženih mizah in daleč naokrog znanih vinih. Na mnogih izmed njih boste lahko jahali ali spoznavali stare obrti. Tako kot pri nas tudi v Srbiji takšne destinacije ponujajo odmik od sodobnega sveta, prepletenega s tehnologijo.