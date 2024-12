'Tisoči in tisoči smrti še nerojenih in ostarelih, ki se ogrinjajo v leporečje pravic, napredka in usmiljenja'

Božični prazniki so sicer za Sajeta priložnost, da v naglici življenja zaustavimo korak, se na novo orientiramo, opogumimo in dobimo novih moči za življenje.

"Pomislimo tudi na vse tiste, ki v teh prazničnih dneh v zdravstvenih in drugih ustanovah skrbijo za bolne in pomoči potrebne, na reševalce in tiste, ki ob tveganju lastnega življenja rešujejo druge. Spomnimo se trpečih v vojnih vihrah in tistih, ki se trudijo za to, da se vojne končajo in se na zemljo ponovno naseli mir. Molimo, da dobrota in ljubezen novorojenega deteta nagovorita otrdela srca ljudi in premagata napuh in egoizem, da bodo vsi ljudje na svetu imeli, kar potrebujejo za dostojno preživetje in življenje," je dejal.

Predsednik škofovske konference in novomeški škof Saje je v pridigi tudi pozval, naj ob božičnem praznovanju pomislimo na vse tiste, ki ne najdejo mesta v tem svetu, a se po njih vseeno razodeva božje obličje – na brezdomce, tujce, zlorabljene, brezposelne, odrinjene in nezaščitene.

Zore opozoril na številne vojne konfliktne in žrtve

Ljubljanski nadškof metropolit Zore je spomnil, da so preroki po zapisih iz Svetega pisma Jezusa napovedovali kot luč, ki bo razsvetlila svet, ob tem pa se vprašal, ali je v današnjem svetu več luči, kot jo je bilo takrat. "Stopamo v zadnje leto prve četrtine 21. stoletja. Začetek stoletja je zaznamovalo upanje, da bo svet končno začel živeti v spokojnosti, veselju, v miru, v luči. Potem pa so prišli mračni, temni dogodki. Kaj je njihov vzrok? Človekova sebičnost, saj spopadi, napetosti in vojne izvirajo ravno iz sebičnosti, iz človekovega zaslepljenega iskanja osebnih koristi, iz človekovega pohlepa," je dejal.

Tudi zaradi tega po besedah Zoreta danes pogosto hodimo v temi. "Brezposelni, begunci, lačni in zlorabljeni; strelski pohodi posameznikov, teroristična ubijanja zaradi ubijanja, vedno nova vojna žarišča, ki jih povzročitelji prikazujejo kot skrb za skupno dobro; tisoči in tisoči smrti še nerojenih in ostarelih, ki se ogrinjajo v leporečje pravic, napredka in usmiljenja. Vse to iz dneva v dan vstopa v naše domove in v naše duše," je opozoril.

V dneh, ko opazujemo jaslice kot nekaj zunanjega in materialnega, se mu zdi pomembno, da ne pozabimo na jaslice v nas samih: "Ni namreč lepših jaslic, kot so jaslice človekovega srca. To je prostor nedosegljive ljubezni, velikodušnosti, gostoljubnosti, pa tudi prostor najhujšega greha in vsega, kar je s tem povezano."

Izpostavil je, da je Bog na svet prišel v preprostem hlevu, s čimer je odrešenje ponujeno vsem. "Ker je Bog svojo zemeljsko pot začel v hlevu, ga tudi mi lahko povabimo v razmetanost svojega srca, da bo vanj prinesel odrešenje," je pozval.