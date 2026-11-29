Kdo sta obraza, ki sta se skoraj 2000 let skrivala pod zemljo? Njuna zgodba je ostala ujeta pod enim najbolj prometnih ljubljanskih križišč. Najnovejša arheološka najdba na križišču Trga Osvobodilne fronte, Dunajske in Slovenske ceste je to poletje razkrila izjemen rimski nagrobnik iz časa Emone, med njegovim čiščenjem pa sta se pokazala obraza dveh ljudi, ki bi lahko pomagala osvetliti življenje prvih prebivalcev rimskega mesta.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Arheologi so izkopali nagrobnik na križišču Trga Osvobodilne fronte, Dunajske in Slovenske ceste Skupina STIK

Arheologi so izkopali nagrobnik na križišču Trga Osvobodilne fronte, Dunajske in Slovenske ceste Skupina STIK

Arheologi so izkopali nagrobnik na križišču Trga Osvobodilne fronte, Dunajske in Slovenske ceste Skupina STIK

Arheologi so izkopali nagrobnik na križišču Trga Osvobodilne fronte, Dunajske in Slovenske ceste Skupina STIK

Arheologi so izkopali nagrobnik na križišču Trga Osvobodilne fronte, Dunajske in Slovenske ceste Skupina STIK

Arheologi so izkopali nagrobnik na križišču Trga Osvobodilne fronte, Dunajske in Slovenske ceste Skupina STIK











Po besedah arheologa Ladislava Duranke iz skupine Stik je nagrobnik izjemen predvsem zato, ker ga niso našli kot gradbeni material ali vzidanega v mlajše stavbe, temveč natanko tam, kjer so ga postavili pred skoraj 2000 leti, kar omogoča tudi širšo interpretacijo drugih grobov na najdišču. Posebnost predstavlja tudi njegova izdelava. Kamen so pridobili v rimskem kamnolomu pri Nabrežini pri Trstu, ga obdelali v Akvileji in nato kot končni izdelek pripeljali v Emono. "Na vrhu nagrobnika, ki so ga oblikovali kot dvokapno streho, so postavili dva leva. V osrednjem delu so izdolbli manjšo nišo v obliki morske školjke, v kateri sta bila upodobljena pokojnika, ki sta tudi dala izdelati in postaviti omenjeni nagrobnik," je pojasnil Duranka. Po obliki, kakovosti izdelave in okrasju strokovnjaki sklepajo, da gre za nagrobnik iz sredine 1. stoletja, ki je pripadal prvi ali drugi generaciji naseljencev v novozgrajeni koloniji Emoni. "Na nagrobniku je ohranjena tudi napisna plošča, na kateri bo po čiščenju razvidna identiteta pokojnikov, njuna kariera in s tem tudi družbeni položaj," pa pojasnjuje arheolog Matic Perko iz skupine Stik. Rodovno ime pa bo pokazalo celo, iz katerega dela rimskega cesarstva ali v tem času italskega otoka sta priseljenca prihajala.

Kaj skriva Ljubljanica in kaj barjanska zemlja?

O bogati zgodovinski dediščini pod površjem Ljubljane in njene okolice priča tudi aktualna razstava Delci časa, ki je do 12. septembra 2027 na ogled v Mestnem muzeju Ljubljana. Pripravila sta jo arheologa in kustosa Martin Horvat in Irena Šinkovec. Ljubljana je arheološko posebna predvsem zaradi svoje lege. Kot pojasnjuje Šinkovčeva, je bila Ljubljanska kotlina skozi zgodovino pomembno križišče poti, trgovine, ljudi in idej. Še bolj izjemna pa je neprekinjena poselitev od prazgodovine do danes na razmeroma majhnem območju v njenem središču. Prav ta kontinuiteta je po njenih besedah arheološki fenomen, zaradi katerega ljubljanske najdbe odmevajo tudi v širšem evropskem prostoru. "Ves čas govorimo o kontinuiteti, a le redkokje jo lahko doživite tako otipljivo kot prav pri nas," pa pravi Horvat. Turjaška palača, kjer danes domuje Mestni muzej Ljubljana, stoji na stičišču prazgodovinske, rimske ter srednje- in novoveške poselitve, ostanki teh obdobij pa so predstavljeni tudi obiskovalcem muzeja. Razstava predstavi arheološko najdišče od priprave na izkopavanja do končnega rezultata, ko predmet postavijo v muzejsko vitrino. Posebej pomembno vlogo ima Ljubljanica, ki je bila ena ključnih prometnih in trgovskih poti že dolgo pred prihodom Rimljanov. Iz njene struge so arheologi potegnili tudi fragment deblaka, izdolbenega čolna z železnimi objemkami in spojkami, ki izvira s konca 2. stoletja pr. n. št.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Ljubljanica na Vrhniki. Arheološke raziskave deblaka. MGML, 2015, foto: D. Badovinac Zbirka Mestnega muzeja Ljubljana

Ljubljanica na Vrhniki. Tekstil na površini lesa antičnega deblaka, ki je bil uporabljen za popravilo čolna. RC ZVKDS, 2015, foto: Katja Kavkler Zbirka Mestnega muzeja Ljubljana



Arheološke najdbe razkrivajo tudi ostaline burnega 20. stoletja. Med najzanimivejšimi tovrstnimi najdišči je razbitina britanskega lovskega letala spitfire na Ljubljanskem barju. 18. septembra 1944 je letalo v napadu na ljubljansko vojaško letališče v Polju strmoglavilo ob Ižanski cesti v Ljubljani. Njegov sprednji del se je zarinil v mehko barjansko zemljo, iz katere so štrlela zlomljena krila in rep. Kmalu se je razbitina pogreznila v tla in čez leta je letalo popolnoma izginilo pod površje.

Ižanska cesta. Ostanki britanskega letala Supermarine Spitfire F Mk. IX z oznako MJ116. ARKL, 2019 FOTO: A. Gaspari

"Kako učinkovito je barjanska ilovica zaščitila arheološko dediščino, priča tudi motorno olje, ki se je ohranilo v hidravličnem sistemu padlega letala," je povedala Šinkovčeva. Raziskave mokrih območij, kot so barja in močvirja, pa tudi podvodne raziskave po Horvatovih besedah predstavljajo specifične metodološke izzive. "Stalna prisotnost vode tam ustvari okolje brez kisika, ki zaustavi gnitje in ohrani izjemne organske arhive, kot so krhki leseni predmeti, tekstil ali usnje, ki pa ob stiku z zrakom zahtevajo takojšnjo oskrbo," pojasnjuje. Čeprav so leta 2019 arheologi sprva pričakovali, da bodo ostanke našli približno tri metre pod zemljo, se je izkazalo, da se je letalo v mehka barjanska tla pogreznilo bistveno globlje. Motor so tako našli šele na okoli šestih metrih globine. Po besedah arheologa Andreja Gasparija, objavljenih v reviji Slovenska vojska leta 2020, je šlo za eno najzahtevnejših arheoloških akcij pri nas. Izkopavanje je prineslo 427 najdenih delov letala, a največ pozornosti je pritegnil skoraj tono težak motor Rolls-Royce Merlin 63, poleg njega pa so raziskovalci iz blata potegnili še številne druge dele spitfirja, od sestavnih delov oborožitvenega sistema do elementov pilotske kabine in konstrukcije letala.

Gosposvetska skrivala pretresljivo zgodbo: deček umrl pri dveh letih in pol

Gosposvetska cesta. Zaščitna izkopavanja poznorimskega pokopališkega kompleksa ob severni emonski vpadnici. ARKL, 2017–2018, foto: M. Lukič FOTO: Zbirka Mestnega muzeja Ljubljana

Med najpomembnejšimi najdbami z Gosposvetske ceste je kamnita grobna skrinja z nagrobno ploščo dečka Dagalaifusa, odkrita med arheološkimi raziskavami leta 2018. Grob datirajo v konec 4. oziroma začetek 5. stoletja. V skrinji so našli slabo ohranjene ostanke otroškega okostja, nagrobni napis pa razkriva, da je deček umrl star komaj dve leti in pol. Njegova starša, Laurentia in Harieton, sta mu postavila spomenik z napisom v latinščini. Odkritje je pomembno tudi zato, ker ponuja vpogled v življenje zgodnjekrščanske skupnosti v rimski Emoni. Med prenovo Gosposvetske ceste so arheologi odkrili tudi ostanke bogato okrašene poznorimske stavbe iz 4. stoletja, najverjetneje grobiščne kapelice oziroma zgodnjekrščanskega svetišča. Posebno pozornost je pritegnil delno ohranjen talni mozaik iz belih, črnih in rdečih mozaičnih kock. Odkritje mozaika je dodatno potrdilo, da je bilo na območju današnje Gosposvetske ceste pomembno pokopališko in versko središče pozne rimske Emone.

Gosposvetska cesta. Površinska zaščita mozaika na mestu odkritja. RC ZVKDS, 2018, foto: arhiv RC FOTO: Zbirka Mestnega muzeja Ljubljana

Arheologija je mnogo več kot izkopavanje

Arheologija že dolgo ni več romantično iskanje zakladov, so zapisali v Mestnem muzeju Ljubljana. "Je interdisciplinarna znanost, ki pri raziskovanju človeške preteklosti združuje terensko delo, napredne tehnologije, naravoslovne analize in konservatorsko-restavratorske postopke." Razstava, ki se bo razprostrirala po celotnem prvem nadstropju, bo obiskovalcem predstavila celotno pot arheološke dediščine, od njenega prepoznavanja in pravnega varstva do raziskovanja, znanstvene interpretacije, dolgoročne hrambe ter predstavitve javnosti. Ker je izkopavanje nepovraten proces, sodobni arheologi dajejo prednost neinvazivnim metodam. "Mednje sodijo klasični terenski pregledi, lasersko skeniranje površja z lidarjem, ki omogoča prepoznavanje sledov nekdanjih poselitev tudi pod rastlinskim pokrovom, ter georadarske raziskave, s katerimi arheologi prepoznavajo strukture pod zemeljskim površjem," so sporočili z muzeja.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Ljubljanski grad. Rezultati georadarskih meritev. 2019, izdelal: B. Mušič Zbirka Mestnega muzeja Ljubljana

Hom nad Soro. Interpretacija območja starejšeželeznodobnega gradišča in poznoantične naselbine na LiDAR posnetku. Rdeča: okop / palisada; rjava: terasa; bela: dostop; modra: zbiralnik. Zbirka Mestnega muzeja Ljubljana



Ko je izkop nujen, najdišča proučujejo po posameznih plasteh, pri čemer poleg predmetov beležijo tudi njihov položaj in širši kontekst. Posebne izzive predstavljajo mestna jedra, mokrišča in podvodna najdišča, kjer se lahko ohranijo tudi les, tekstil in drugi občutljivi materiali.

Mikroizkopavanje skupka najdb. Konservatorsko središče Ščit, 2020, foto: M. Paternoster FOTO: Zbirka Mestnega muzeja Ljubljana