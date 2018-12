'Tisti trenutek nisem prav veliko razmišljal. Naredil sem to, kar je bilo treba'

Policist Gregor Mustafa s policijske postaje Rogaška Slatina pa je medaljo za požrtvovalnost prejel, ker je 27. oktobra v Rogaški Slatini prijel in obvladal vlomilca, se obranil napada še treh storilcev in pridobil podatke o njihovem vozilu, ki so bili koristni za nadaljnjo preiskavo.

Medaljo za požrtvovalnost sta prejela tudi policista policijske postaje Lendava Dejan Kardoš in Roman Čarni , ker sta 23. septembra v Dolgovaških Goricah iz goreče in močno zadimljene stanovanjske hiše rešila žensko.

Policistka Valerija Verhovnik in policist Boštjan Kulovec s policijske postaje Novo mesto sta medaljo za požrtvovalnost prejela, ker sta 22. avgusta oživljala otroka, ki ni kazal znakov življenja, do prihoda ekipe nujne medicinske pomoči.

Dragić je v izjavi po podelitvi pojasnil, da mu takšno priznanje policije veliko pomeni, saj mu daje priznanje, da je nekaj storil pravilno. "Policisti smo sicer naučeni, da je to naše delo. To je ta pripadnost policijskemu poklicu. Na žalost drugi tega ne prepoznajo. Nič posebnega nisem naredil, prijel sem storilca kaznivega dejana," je še dodal.

Medaljo za požrtvovalnost sta prejela tudi policista postaje prometne policije Maribor Miran Čučej in Primož Šrok , ker sta 3. junija letos v nevarnih razmerah s hitrim ukrepanjem preprečila, da bi moški skočil v reko Dravo in storil samomor.

"Tisti trenutek nisem prav veliko razmišljal. Naredil sem to, kar je bilo v tistem trenutku treba narediti. Vsi vemo, da poklic policista zahteva celega človeka, v službi in v prostem času. Naše poslanstvo je v takih trenutkih pomagati ljudem, ki potrebujejo pomoč. V tistem trenutku sem tudi jaz storil prav tisto, kar je bilo treba," je po prejemu podelitvi medalje pojasnil Papec.

Dobitniki medalj policije za hrabrost in požrtvovalnost policistom in občanom, ki so v najrazličnejših okoliščinah pomagali reševati življenja ljudi.

'Današnji časi zagotovo potrebujejo junake'

Bobnarjeva, ki bo čez manj kot dve uri na slovesnosti tudi uradno prevzela vodenje policije, vlada jo je imenovala v torek, je v uvodnem nagovoru poudarila, da "ko vstopamo v policijske vrste, marsikdo sanja, da bo nekoč postal junak". "Junak je pogumen. A to ne pomeni, da ne občuti strahu, ampak da ga uspešno premaga. Iz kakšnega testa smo, spoznamo, ko življenje pred nas postavi pravo preizkušnjo," je dejala Bobnarjeva.

Kot je dejala, so današnji prejemniki medalj s svojimi dejanji pokazali pogum, pripadnost in požrtvovalnost. "Moderni časi zagotovo zelo pripomorejo k našemu boljšemu življenju, povzročijo pa tudi to, da se naši medosebni odnosi razrahljajo. Današnji časi zagotovo potrebujejo junake in policisti ste zagotovo naši junaki. Tudi med občani so junaki, ki kažejo, da naša družba še premore človečnost. To nas navdaja z zaupanjem. Tudi zaradi vas je ta država bolj varna," je še dodala nova generalna direktorica policije.