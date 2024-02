Tisti, z marelično marmelado

In pusta si ne predstavljamo brez tipične pustne sladice - krofov. Slovenci jih posebej obožujemo. Namreč - za kar petkrat je v tem času večja prodaja krofov, ocenjujejo trgovci in peki, prodajo pa jih na milijone. S polno paro, so jih v eni od gorenjskih pekarn cvrli tudi sinoči - da so bili zjutraj sveži na trgovskih policah. In do torka jih čaka še ogromno dela, a kljub številnim novim okusom, krof zaradi novosti zadnja leta doživlja pravo revolucijo, pa Slovenci še vedno najraje posegamo po klasičnem - tistem z marelično marmelado.