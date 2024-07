Opažamo, da je med vzroki neplodnosti manj tubarnega faktorja - manj je zarastlin, kar bi pripisovala dobri zgodnji preventivi med mladimi. Osveščenost mladih o pomenu uporabe kondoma, abstinenci, zvestobi in kasnejših spolnih odnosih, pomeni manjšo verjetnost za spolno prenosljive bolezni in posledično zlepljenje jajcevodov. Zato je tubarnega faktorja neplodnosti vse manj.

Pari se vse kasneje odločajo za otroka in starejše kot so ženske, več je pridruženih ginekoloških obolenj. Večja je verjetnost za pojav miomov, endometrioze, polipov, zarastlin ... Zelo pomembno pa je dejstvo, da se s starostjo ženske zaloga jajčnih celic zmanjša, hkrati pa je slabša tudi njihova kvaliteta. Zato je več parov, ki potrebujejo pomoč, ker pa je v kasnejših letih uspešnost postopkov nižja, se morajo dlje časa zdraviti in iti čez več postopkov.

"Tistim, ki želijo otroka, bi morali omogočiti dostop do postopkov," poudarja Reševa. Strokovnjakinjo, ki ima na področju zdravljenja neplodnosti več kot 25 let izkušenj, smo vprašali ali je IVF res magična rešitev, kot jo pogosto propagira popularna kultura, za kakšen postopek sploh gre, zakaj ima vse več ljudi težave s plodnostjo, govorili pa smo tudi o tem, da je mogoče plodni potencial osebe oceniti že veliko prej, ko se odloči za otroke.

Prisotnost različnih motilcev v naravi, ki vplivajo na hormonsko stanje človeka, vpliva na proizvodnjo spolnih celic. Okolje se spreminja in toksične substance prizadenejo tako spermatogenezo kot oogenezo.

"Ugotavljanje plodne sposobnosti moških in žensk je mogoče v katerem koli življenjskem obdobju. Smo pa edini center pri nas, ki to izvaja. Gre za oceno plodnosti in v petih ali desetih letih se nato situacija še lahko spremeni, je pa pomemben napovedni dejavnik, saj je pomembno, da najdemo tiste, ki so že v mladosti manj plodni."

Tudi moškega povprašamo o njegovih boleznih, operacijah, izpostavljenosti, pomembno je vprašanje ali je bil kadar koli operiran na testisih, nepravilno spuščeni testisi so rizični dejavnik; če so morda prisotne razširjene žile okoli testisa ... Pa tudi, če kadi, pije ali uporablja substance kot je testosteron, kar je pogosto pri športnikih, ki želijo povečati mišično maso. Najvažnejša preiskava pa je pregled semenskega izliva, da se oceni, kakšno je stanje glede števila, koncentracije, gibljivosti in morfološke strukture semenčic.

Najprej pregledamo splošno anamnezo, potem pa pri ženski opravimo 3D ultrazvok, da se oceni anatomijo maternice in jajčnika; oceni se tudi dimenzija jajčnika, količina antralnih foliklov s 3D ultrazvokom, dodatno se testirajo spolni hormoni- antimillerjev hormon je najboljši pokazatelj ovarijske rezerve - in to nam poda že veliko informacij o plodni sposobnosti.

Zaradi različnih razlogov predvsem v zahodni družbi vse bolj odlašamo z ustvarjanjem družine in večina niti ne ve, da bo morda imela težave z zanositvijo, ko se bo za otroka odločila v zadnjem hipu. Kako lahko spremljamo svojo plodnost in zaznamo morebitne težave že v letih, ko morda še ne razmišljamo o otroku, a bi ga morda v prihodnosti želeli imeti?

S plodnostjo se pri nas ukvarjamo šele, ko nastopijo težave, torej ko je potrebna kurativa, kar pa je lahko za nekatere žal že prepozno, predvsem če pridejo šele v višji starosti. Seveda pa se lahko to zgodi tudi v nižji starosti. Vemo, da prezgodnja menopavza pri odstotku žensk nastopi pred 40. letom, ena ženska na 1000 pa se s tem sooči tudi pred 30. letom. In menopavza je končno stanje. Že deset let prej se pa začne zmanjševanje ovarijske rezerve. Torej, že mnogo prej, ko nastopijo menopavzalne težave, bi morali najti tiste, ki so manj plodne za svojo starost.

Žal je preventiva samoplačniška, ker tega termina niti ne uporabljamo, niti zavarovalnica nima te kategorije. S plodnostjo se pri nas ukvarjamo šele, ko nastopijo težave, torej ko je potrebna kurativa, kar pa je lahko za nekatere žal že prepozno, predvsem če pridejo šele v višji starosti pa nikoli prej niso vedeli, da morda obstaja težava.

Ali obstajajo kakšni posebni simptomi, ki lahko žensko opozorijo na morebitne težave?

Zelo očitnih simptomov običajno ni. Znak pa bi lahko bilo krajšanje menstruacijskega ciklusa. Ko začne jajčnik usihati, najprej pade koncentracija progesterona in se začne krajšati ciklus. V drugi fazi nato pade še koncentracija estrogena in se začnejo dodatne motnje ciklusa, kasneje pa še izostanek menstruacije.

Vsi ostali zgodnji znaki pa so nekaj, kar praviloma prepozna reproduktivni ginekolog, ki se ukvarja s plodnostjo. Vidim, da ginekologi ne prepoznajo dovolj zgodaj žensk, ki imajo znižano ovarijsko rezervo. Če je denimo jajčnik majhen, to ne pomeni bolezenskega stanja, pomeni pa manjšo ovarijsko rezervo in manjšo možnost za zanositev z lastno celico - in to se spregleda.

Ali lahko pričakujemo, da bo država v prihodnje več pozornosti namenila preventivi na področju plodnosti in bo tudi storitve iz tega naslova v prihodnje kril ZZZS?

Pri nas je o tem premalo govora. Že tako nimamo dovolj možnosti in dostopa do kurative neplodnosti, tako da do preventive sploh ne pridemo.

Pa premalo je ozaveščenosti. Veliko je bilo narejenega na področju varne spolnosti, o tem, kako plodnost pada po 37. letu pa ni dovolj govora.

Nedvomno bi bilo potrebno področje preventive izboljšati, da bi bili Slovenci dovolj zgodaj osveščeni o področju plodnosti, in bi jim pripadel pregled, kjer bi lahko videli, kaj približno jih čaka.

Kdaj pa je čas, da se par, ki želi otroka, oglasi po strokovno pomoč?