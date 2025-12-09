Titov kip bo popravila občina, storilec se je razkril sam

Obglavljen kip Josipa Broza Tita, njegova glava pa v prtljažniku domnevnega storilca. "Katastrofa. Zame. Jaz ne vem, kaj je spomenik naredil, nobenemu nič. To je čista objestnost, nekulturnost, porazno," meni prvi sogovornik.

"Groza res, da nekomu pride na pamet, da to odreže, ne vem, zakaj?" se sprašuje druga sogovornica.

"Težko je to komentirati, očitno gre za neuravnovešeno osebo z neuravnovešenim ozadjem," pa pravi velenjski župan Peter Dermol.

Dejanja je osumljen 49-letni domačin, ki so ga policisti v noči na petek izsledili nedaleč stran. V avtomobilu je imel nameščene dve različni hrvaški registrski tablici, v prtljažniku pa glavo bronaste skulpture. Za koga gre, policisti ne razkrivajo, se je pa na Facebooku razkril kar sam. V daljšem zapisu je pojasnil, zakaj je, kot navaja, "simbol zločina in totalitarizma v Velenju" pustil brez glave.

"Ozadje njegovega dejanja pa mislim, da je več kot vsakomur lahko jasno, da tukaj zadaj stoji stranka SDS in da so ubrali takšen način, bom rekel potvarjanja neke zgodovine, je z današnje perspektive seveda nezaslišano," meni Dermol.