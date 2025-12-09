Svetli način
Slovenija

Titov kip bo popravila občina, storilec se je razkril sam

Velenje, 09. 12. 2025 20.04 | Posodobljeno pred 20 minutami

Mojca Hanžič
Čeprav je storilec, ki je poškodoval spomenik Josipa Broza Tita v Velenju in mu odstranil glavo, znan, še več, na družbenih omrežjih je celo sam objavil zapis s pojasnilom, zakaj je to storil, Policija preiskave še ni zaključila. Občina bo sicer spomenik zdaj na lastne stroške popravila, bodo pa od storilca terjali odškodnino, pojasnjuje velenjski župan, ki je oskrunitev kipa ostro obsodil. Prepričan je, da za tem stoji stranka SDS.

Obglavljen kip Josipa Broza Tita, njegova glava pa v prtljažniku domnevnega storilca. "Katastrofa. Zame. Jaz ne vem, kaj je spomenik naredil, nobenemu nič. To je čista objestnost, nekulturnost, porazno," meni prvi sogovornik.

"Groza res, da nekomu pride na pamet, da to odreže, ne vem, zakaj?" se sprašuje druga sogovornica.

"Težko je to komentirati, očitno gre za neuravnovešeno osebo z neuravnovešenim ozadjem," pa pravi velenjski župan Peter Dermol.

Dejanja je osumljen 49-letni domačin, ki so ga policisti v noči na petek izsledili nedaleč stran. V avtomobilu je imel nameščene dve različni hrvaški registrski tablici, v prtljažniku pa glavo bronaste skulpture. Za koga gre, policisti ne razkrivajo, se je pa na Facebooku razkril kar sam. V daljšem zapisu je pojasnil, zakaj je, kot navaja, "simbol zločina in totalitarizma v Velenju" pustil brez glave.

"Ozadje njegovega dejanja pa mislim, da je več kot vsakomur lahko jasno, da tukaj zadaj stoji stranka SDS in da so ubrali takšen način, bom rekel potvarjanja neke zgodovine, je z današnje perspektive seveda nezaslišano," meni Dermol.

Titov kip, ki je ostal brez glave.
Titov kip, ki je ostal brez glave. FOTO: POP TV

SDS se na namigovanja velenjskega župana danes ni želela odzvati, je pa prvak največje opozicijske stranke Janez Janša pred dnevi na omrežju X zapisal: "Slovenija je verjetno edina država v EU, v kateri še vedno stojijo spomeniki enopartijski diktaturi in njenim nosilcem. Žalostno je, da morajo za osnovno demokratično higieno namesto državnih in lokalnih oblasti skrbeti posamezni pogumni državljani".

Preiskava dogodka sicer še poteka, Policija pa še zbira obvestila. Če bo storilec spoznan za krivega, mu grozi do pet ali pa celo do osem let zapora.

