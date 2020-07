Titova cesta v Radencih ostaja Titova

Ustavno sodišče se je v primeru preimenovanja ceste v Radencih postavilo na stran občanov, ki so nasprotovali občinskemu svetu z županom Romanom Leljakom na čelu – ta je 28. maja z odlokomTitovo cesto namreč preimenoval v Cesto osamosvojitve Slovenije.

"Po presoji Ustavnega sodišča ni izkazano, da bi zadržanje izvrševanja izpodbijanega odloka lahko povzročilo občutnejše škodljive posledice, zlasti ob upoštevanju dejstva, da za zadevno ulico poimenovanje Titova cesta velja že vsaj od leta 1979," je zapisano v sklepu sodišča. Po drugi strani, tako sodišče, pa bi z njegovo izvršitvijo lahko nastale "nezanemarljive posledice, če bi bila naknadno ugotovljena njegova protiustavnost oziroma nezakonitost". V tem primeru bi namreč "nastali nepotrebni stroški tako za stanovalce kot za Občino (plačilo menjave dokumentov, hišnih in uličnih označb ter dela, ki je za to potrebno)".

Kot so v sklepu še pojasnili na sodišču, primer v Radencih ni enak primeru v Ljubljani, ko je dejansko prišlo do preimenovanja Titove ceste (nazaj) v Štajersko cesto. Poimenovanje Titova cesta v Radencih je bilo, tako sodišče, namreč uvedeno še pred osamosvojitvijo Slovenije, v Ljubljani pa se je poimenovanje Titova cesta ponovno uvedlo šele v letu 2009. Tako v tistem primeru ni šlo za obstoječe poimenovanje, ki bi se ohranilo še iz prejšnje ureditve. "Predvsem pa v obravnavani zadevi osrednje vprašanje ni vprašanje ohranitve dosedanjega imena ulice, ampak pravna ustreznost postopka za preimenovanje ulice glede na izbrano novo ime ulice," so še zapisali v sklepu.

Spomnimo

Podpisniki pobude o referendumu, na katerem bi v Radencih odločali o preimenovanju Titove ceste v Cesto osamosvojitve Slovenije, župan Roman Leljak pa jim je pobudo dvakrat zavrnil, so v začetku julija vložili tožbo.

Franc Vukajč, prvi podpisnik pobude, je takrat napovedal: "Če ne bomo uspeli po upravni poti ali prek ustavnega sodišča, bomo demonstrirali tako dolgo, dokler župan ne odstopi. Takšnega župana nočemo imeti, župan je nesprejemljiv za večino, to lahko mirno govorim vsaj v imenu 700 podpisnikov peticije in zahteve po razpisu referenduma."

Leljak na drugi strani pa je vztrajal, da je lahko ulica poimenovana le po častnih ljudeh, kar da Tito ni bil, saj ga mnogi uvrščajo med deset največjih zločincev 20. stoletja, mnoge direktive pa priporočajo, naj se iz javnega življenja umaknejo simboli totalitarnega režima, kar je, tako Leljak, Tito bil.