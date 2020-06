Leljak za dopolnitev referendumske pobude o preimenovanju Titove ceste

"Zakon izrecno prepoveduje referendum, s katerim bi se lahko kršile človekove pravice, v Radencih pa imamo ogromno ljudi, ki so v prejšnjem sistemu trpeli, odvzeto jim je bilo premoženje, so bili izgnani ... Zato bi referendum predstavljal bistveno kršitev pravic tem ljudem, ki bi zdaj še enkrat doživljali, kar so nekoč že," je prepričan Leljak.

Leljak pa na drugi strani referendumsko pobudo ocenjuje za nesmisel, saj se bodo z odločanjem med Titovo cesto ali Cesto slovenske osamosvojitve, če bo do referenduma prišlo, po njegovih besedah osmešili v evropskem prostoru, meni celo, da bo to škodilo turistični dejavnosti v občini.

Pobudniki referenduma na čelu s prvopodpisanim Francem Vukajčem pa so prepričani, da je pobuda skladna z ustavo, zakonom in statutom občine. "In v tem smislu bomo poslali odgovor," je povedal Vukajč. Dodal je še, da jim mora "druga stran omogočiti, da občani uveljavijo svoje pravice" .

Občinski svet je predlog preimenovanja potrdil 28. maja z devetimi glasovi za, štirje so bili proti, dva svetnika sta se glasovanja vzdržala. 5. junija pa so občani izročili županu pobudo za referendum.

Po njegovem prepričanju večina ljudi nima pravice odločati o kršitvi človekovih pravic, zato je država dolžna preprečiti tak referendum in zmago večine nad manjšino.

Dodal je še, da človek, ki je bil vodja totalitarnega sistema, ne more imeti ulice."Samo na meji med Radenci in Avstrijo na reki Muri je do leta 1955 izgubilo življenje 23 ljudi, ki so poskušali bežati iz takratne Jugoslavije," je navedel in omenil še druge povojne žrtve. Imen drugih ulic, ki spominjajo na tisti čas, tudi Kidričevega naselja, ne namerava spreminjati.

Vukajč pa navaja, da ima poimenovanje Titove ceste zgodovinski pomen, da so ga sprejeli kot tradicijo in da ni razloga za spremembo. "To je naše, s tem živimo od začetka," je dodal.

Leljak je že pred časom tudi napovedal, da bo zahtevo poslal v presojo ustavnemu sodišču, po besedah Vukajča pa so to že storili podpisniki pobude.

Pobudniki referenduma so sicer že pred omenjeno sejo prinesli zahtevo po ohranitvi imena s 501 podpisom, vendar na njej ni bilo navedenega kraja bivanja podpisnikov. Leljak pa je zatem objavil, da je dobil več kot 500 podpisov občanov Radencev, ki se s preimenovanjem strinjajo.