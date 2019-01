Tla še vedno onesnažena: 'Kritična je predvsem vrednost cinka'

Minister za okolje in prostor Jure Leben je v Straži občane seznanil z izidi novega pregleda tal in vode na vplivnem območju nesaniranega pogorišča nekdanje podružnice družbe Ekosistemi v Zalogu in z nadaljnjo sanacijo. Povedal je, da so tla v neposredni okolici pogorišča še vedno onesnažena in do poletja napovedal končanje sanacije.

"Rezultati onesnaženja tako kažejo, da tla v neposredni okolici pogorišča niso primerna za pridelavo rastlin ali živali ter za zadrževanje ali filtriranje pitne vode", je opozoril minister. FOTO: POP TV

Minister za okolje Jure Leben je navedel, da izidi kažejo, da so bile na mestu pred železnico presežene tako mejne vrednosti kadmija, kobalta, fenolov in mineralnih olj kot opozorilne vrednosti bakra, niklja, svinca in kroma. Kritična je predvsem vrednost cinka. "Rezultati onesnaženja tako kažejo, da tla v neposredni okolici pogorišča niso primerna za pridelavo rastlin ali živali ter za zadrževanje ali filtriranje pitne vode", je opozoril. Sanacijske stroške bo država izterjala od povzročitelja Dodal je, da bo ministrstvo za sanacijo, za katero ima v proračunu zagotovljenih 1,6 milijona evrov, oddalo izbranemu izvajalcu. Podpis izvajalske pogodbe pričakujejo najkasneje februarja, do poletja pa naj bi sanacijo končali. Izvajalci se bodo sicer najprej lotili odvoza približno 7500 ton odpadkov, sanacijske stroške pa bo država izterjala od povzročitelja.

Podzemna voda je bila leta 2017 izjemno onesnažena s fekalijami, ki so bile ob nižjem vodostaju lani še vedno prisotne v dokaj visokih koncentracijah, ob ponovitvi mikrobioloških analiz pri višjem hidrološkem stanju pa je bila vsebnost fekalnih bakterij v podzemni vodi nižja.

V nadaljevanju bodo morali poskrbeti še za zemljino, kot zaskrbljujočo pa je Leben označil večjo prisotnost fekalij v vzetih vzorcih in ob tem predlagal, da bi se tako ministrstvo kot straška občina, krajevna civilna pobuda in domačini pri odpravljanju te težave povezali. "Za ministrstvo je bistveno načelo, da onesnaževalec plača,"je poudaril minister in nadaljeval, da je inšpektoratu za okolje naročil prioritetno obravnavo primera. V teku so sicer že izvršba do lastnika in javno naročilo za odstranitev odpadkov, na katerega sta se prijavila dva ponudnika. "Ravno v tem trenutku na ministrstvu saniramo štiri degradirana območja, Ekosisteme, Jernejev kanal, Celjsko kotlino in Rakovnik. Vsa so popolnoma različna, a imajo skupni imenovalec, in to, da zdajšnja zakonodaja onemogoča lahko izstavitev računa onesnaževalcu. To bomo rešili v novem zakonu o varstvu okolja", je še napovedal Leben.

V nadaljevanju bodo morali poskrbeti še za zemljino, kot zaskrbljujočo pa je Leben označil večjo prisotnost fekalij v vzetih vzorcih in ob tem predlagal, da bi se tako ministrstvo kot straška občina, krajevna civilna pobuda in domačini pri odpravljanju te težave povezali. FOTO: POP TV