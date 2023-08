Tla so močno namočena: povečana verjetnost zemeljskih plazov

Prožijo se plazovi, ki so odnesli že več hiš. Geološki zavod Slovenije zaradi velike namočenosti tal opozarja na povečano verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov po celotni državi. Prebivalci naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih, še posebej pa na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode, so sporočili.

Zaradi razmočenega terena se pojavljajo zemeljski plazovi. V Koroški Beli so tako v soboto zvečer zaradi grozečega plazu izpeljali evakuacijo stanovalcev, ki bo trajala do danes do 7. ure, pri čemer ni izključeno podaljšanje. V soboto zvečer so odredili tudi preventivno evakuacijo prebivalcev v porečju Meže zaradi zemeljskega plazu v Črni na Koroškem. Plazovi med drugim grozijo na območju Slovenj Gradca, Velenja in na Škofjeloškem. V Ljubnem ob Savinji je vsaj dve hiši odnesel plaz, stanovalci pa so se po naših informacijah pravočasno rešili in nihče ni poškodovan.

Geološki zavod opozarja prebivalce, naj bodo posebej pozorni tudi na vlažne madeže, prepustnost cevi in stranišč v hiši ter na območja povečane vlažnosti in zastajanja vode na zemljišču. V primeru pojava razpok, posedanja ali zdrsov zemljine naj se posvetujejo s strokovnjakom in obvestijo občino. Redno pa naj lastniki pregledujejo tudi strma pobočja in naj bodo pozorni na pojave odlomov kamninskih blokov. Skrbno naj pregledajo tudi bazene in ribnike ter jih popravijo, če puščajo, so še navedli na geološkem zavodu.

icon-expand Občina Gornji Grad FOTO: Bralec