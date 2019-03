Tla so se tresla v bližini Solčave in Šentjerneja

V bližini Šentjerneja in Solčave so zaznali šibka potresna sunka – prvega z magnitudo 1,1, drugega pa z magnitudo 1,8. Potresa so čutili posamezni prebivalci Kostanjevice na Krki in okolice ter v Solčavi in Črni na Koroškem.

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 3.12 zaznali šibek potresni sunek v bližini Šentjerneja. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 75 kilometrov vzhodno od Ljubljane, potres pa so čutili posamezni prebivalci Kostanjevice na Krki in okolice, so sporočili z Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje (Arso). Preliminarno ocenjena magnituda potresa je bila 1,1, intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju pa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Seizmografi so šibek potresni sunek, z magnitudo 1,8, zaznali tudi ob 6.15. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 45 kilometrov severno od Ljubljane, v bližini Solčave, potres pa so čutili posamezni prebivalci Solčave in Črne na Koroškem. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju prav tako ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke