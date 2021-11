TNP zaradi divjih petelinov omejuje dostope na Pokljuki

V okviru projekta Vrh Julijcev je na območju Pokljuke predvidena uveljavitev devetih mirnih območij za divjega petelina in treh mirnih območij za aktivna visoka barja. Na barjih bo vzpostavljen režim popolne omejitve dostopa na barjanske površine. Na mirnih območjih za divjega petelina pa je predvidena časovna omejitev dostopa oziroma izključno uporaba označenih poti.

Kot je pojasnil vodja oddelka TNP za varstvo narave Andrej Arih, se na mirnih območjih omejuje prosta raba prostora. Tako obiskovalci do približno 800 hektarjev zemljišč na Pokljuki ne bodo mogli več prosto dostopati in se na njih ukvarjati s pohodništvom, nabiralništvom ali drugimi dejavnostmi. Na vstopne poti bodo postavili opozorilne table, že septembra pa so na Pokljuki, kjer je 17 zapornic že od prej, postavili dodatnih 11 zapornic, in sicer na gozdne ceste, kjer bi motorni promet negativno vplival na življenjski prostor divjega petelina. Zapornice so namestili predvsem na krožno cesto od Kranjske planine do planine Zajavornik in nazaj proti Viševniku.

Nekatere zapornice spuščene le določena obdobja, predvidena kazen v višini 500 evrov

Kot je zagotovil Arih, so se partnerji projekta, med katerimi sta tudi Planinska zveza Slovenije in Turizem Bohinj, kar nekaj časa usklajevali glede lokacij zapornic. Pri tem so sodelovali tudi drugi deležniki, od javne gozdarske službe in lastnikov zemljišča do Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Režimi dopustne uporabe odsekov gozdnih cest z umeščenimi zapornicami so različni in lahko vključujejo omejitev uporabe preko celega leta ali pa ta velja le v obdobju največje občutljivosti divjega petelina. Kjer je tako, bodo zapornice v delu leta, ko omejitev ne velja, dvignjene in bodo dovoljevale uporabo gozdnih cest.

Nadzor nad spoštovanjem omejitev bo izvajala naravovarstvena nadzorna služba TNP. "Na začetku bomo ljudi osveščali in informirali, v prihodnosti pa je predvidena tudi strožja kaznovalna politika," je povedal vodja omenjene službe Sašo Hrovat in dodal, da so predvidene kazni v višini 500 evrov.