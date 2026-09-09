Vstopnina v Triglavski narodni park za zdaj ni predvidena

Kot smo pisali, naj bi v Triglavskem narodnem parku (TNP) razmišljali o uvedbi vstopnine. Kot so v TNP pojasnili zdaj, je splošna vstopnina za vstop v Triglavski narodni park tema različnih razmišljanj, vendar za zdaj ni predvidena: "Obiskovanje in doživljanje narodnega parka je pod enakimi pogoji – skladno z varstvenimi režimi – dovoljeno vsakomur in je brezplačno. Zakon o ohranjanju narave (ZON) omogoča zaračunavanje plačila za obisk naravne vrednote ali za parkiranje motornega vozila na površinah za mirujoči promet, ki so namenjene obiskovanju naravne vrednote, vendar v obeh primerih pod natančno določenimi pogoji."
Za splošno plačljivost vstopa v TNP časovnice tako ni, saj tak ukrep trenutno ni predviden, je zgolj predmet različnih razmišljanj po poletnih dogajanjih na najbolj obleganih območjih Triglavskega narodnega parka, izpostavljajo.
Za katere znamenitosti bi se v prihodnosti na tem območju lahko uvedla vstopnina?
Uvajanje vstopnin ni pravilo, ampak dopustna izjema, razlagajo v TNP. Zakon natančno določa pogoje, pod katerimi je mogoče uvesti plačilo za obisk (in ne vstopnine) posamezne naravne vrednote – denimo kadar so za varen in naravi sprejemljiv obisk potrebne posebne ureditve ali kadar je zaradi množičnega obiska nujno izvajati ukrepe za usmerjanje in uravnavanje obiska glede na nosilno zmogljivost konkretne naravne vrednote: "Trenutno ni predvideno, da bi se uvajala nova plačila za obisk. JZ TNP sicer meni, da plačila za obisk nikjer ne bi bila potrebna, v kolikor bi bili zagotovljeni drugi viri financiranja zahtevnih ureditev in upravljanja obiskovanja naravnih vrednot."
Osnovni cilj upravljanja obiskovanja ni zmanjševanje števila obiskovalcev z zaračunavanjem, temveč ohranjanje narave ter zagotavljanje kakovostnega in varnega obiskovanja ob upoštevanju kakovosti življenja lokalnega prebivalstva, poudarjajo. Na najbolj obremenjenih območjih je zato treba spremljati stanje in obremenjenost prostora ter temu prilagajati način upravljanja obiska. Obisk se po potrebi lahko omejuje glede na nosilno zmogljivost konkretnega območja, kar je na določenih lokacijah že uvedeno, pojasnjujejo.
Kaj pa omejitev prometa? Ali se tudi tu načrtuje kakšna sprememba?
Promet je pomemben del upravljanja obiskovanja, zlasti na najbolj obremenjenih območjih. Usmeritev je v zmanjševanje prometnih obremenitev, urejanje mirujočega prometa, krepitev javnega prevoza in drugih oblik trajnostne mobilnosti ter boljše usmerjanje obiskovalcev. Konkretni ukrepi se določajo glede na razmere na posameznem območju ter v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in pristojnimi upravljavci prometne infrastrukture. Tovrstne aktivnosti se že izvajajo, ponekod že več let (v določenih alpskih dolinah in na visokogorskih cestah), pri čemer so ukrepi pri najširši javnosti večinoma dobro sprejeti, saj sezonski pritiski ne ogrožajo le naravovarstvenih ciljev, pač pa tudi kakovost doživljanja prostora narodnega parka in, kar je še pomembneje, kakovost življenja domačinov, so še dodali.
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