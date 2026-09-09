Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Vstopnina v Triglavski narodni park za zdaj ni predvidena

Ljubljana , 09. 09. 2026 12.21 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Anja Kralj
Triglavski narodni park

Javni zavod Triglavski narodni park pojasnjuje, da obisk parka ostaja brezplačen, čeprav zaradi velikega poletnega navala iščejo načine za trajnostno upravljanje in urejanje prometa na najbolj obleganih turističnih točkah.

Kot smo pisali, naj bi v Triglavskem narodnem parku (TNP) razmišljali o uvedbi vstopnine. Kot so v TNP pojasnili zdaj, je splošna vstopnina za vstop v Triglavski narodni park tema različnih razmišljanj, vendar za zdaj ni predvidena: "Obiskovanje in doživljanje narodnega parka je pod enakimi pogoji – skladno z varstvenimi režimi – dovoljeno vsakomur in je brezplačno. Zakon o ohranjanju narave (ZON) omogoča zaračunavanje plačila za obisk naravne vrednote ali za parkiranje motornega vozila na površinah za mirujoči promet, ki so namenjene obiskovanju naravne vrednote, vendar v obeh primerih pod natančno določenimi pogoji."

Preberi še Bo vstop v Triglavski narodni park plačljiv?

Za splošno plačljivost vstopa v TNP časovnice tako ni, saj tak ukrep trenutno ni predviden, je zgolj predmet različnih razmišljanj po poletnih dogajanjih na najbolj obleganih območjih Triglavskega narodnega parka, izpostavljajo.

Za katere znamenitosti bi se v prihodnosti na tem območju lahko uvedla vstopnina?

Uvajanje vstopnin ni pravilo, ampak dopustna izjema, razlagajo v TNP. Zakon natančno določa pogoje, pod katerimi je mogoče uvesti plačilo za obisk (in ne vstopnine) posamezne naravne vrednote – denimo kadar so za varen in naravi sprejemljiv obisk potrebne posebne ureditve ali kadar je zaradi množičnega obiska nujno izvajati ukrepe za usmerjanje in uravnavanje obiska glede na nosilno zmogljivost konkretne naravne vrednote: "Trenutno ni predvideno, da bi se uvajala nova plačila za obisk. JZ TNP sicer meni, da plačila za obisk nikjer ne bi bila potrebna, v kolikor bi bili zagotovljeni drugi viri financiranja zahtevnih ureditev in upravljanja obiskovanja naravnih vrednot."

Triglavski narodni park
Triglavski narodni park
FOTO: Adobe Stock

Osnovni cilj upravljanja obiskovanja ni zmanjševanje števila obiskovalcev z zaračunavanjem, temveč ohranjanje narave ter zagotavljanje kakovostnega in varnega obiskovanja ob upoštevanju kakovosti življenja lokalnega prebivalstva, poudarjajo. Na najbolj obremenjenih območjih je zato treba spremljati stanje in obremenjenost prostora ter temu prilagajati način upravljanja obiska. Obisk se po potrebi lahko omejuje glede na nosilno zmogljivost konkretnega območja, kar je na določenih lokacijah že uvedeno, pojasnjujejo.

Kaj pa omejitev prometa? Ali se tudi tu načrtuje kakšna sprememba?

Promet je pomemben del upravljanja obiskovanja, zlasti na najbolj obremenjenih območjih. Usmeritev je v zmanjševanje prometnih obremenitev, urejanje mirujočega prometa, krepitev javnega prevoza in drugih oblik trajnostne mobilnosti ter boljše usmerjanje obiskovalcev. Konkretni ukrepi se določajo glede na razmere na posameznem območju ter v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in pristojnimi upravljavci prometne infrastrukture. Tovrstne aktivnosti se že izvajajo, ponekod že več let (v določenih alpskih dolinah in na visokogorskih cestah), pri čemer so ukrepi pri najširši javnosti večinoma dobro sprejeti, saj sezonski pritiski ne ogrožajo le naravovarstvenih ciljev, pač pa tudi kakovost doživljanja prostora narodnega parka in, kar je še pomembneje, kakovost življenja domačinov, so še dodali.

Triglavski narodni park TNP vstopnina turizem naravni parki

Pred izraelskim veleposlaništvom protest, udeležbo napovedal tudi Kučan

24ur.com Bo vstop v Triglavski narodni park plačljiv?
24ur.com Triglavski narodni park: iskanje ravnotežja v dobi množičnega turizma
Caszazemljo Med počitnicami v Triglavski narodni park? Izberite trajnostno pot
Caszazemljo Najpogostejše kršitve v TNP: kopanje v jezerih, kampiranje, kurjenje ognja ...
Cekin.si Nič več brezplačnega parkiranja ob nedeljah v ožjem središču Ljubljane
24ur.com SP v Planici: 'Obiskovalci avtomobile parkirajo na travnike, celo dvorišča'
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
43-letnik je biološki oče najmanj 199 otrok
Po porodu jo je čakalo neprijetno presenečenje
Po porodu jo je čakalo neprijetno presenečenje
So otroci danes bolj obremenjeni kot nekoč? Razlog ni le v polnih urnikih
So otroci danes bolj obremenjeni kot nekoč? Razlog ni le v polnih urnikih
Pri 13 letih prestopil prag šole, ki jo je obiskoval tudi princ William
Pri 13 letih prestopil prag šole, ki jo je obiskoval tudi princ William
zadovoljna
Portal
Vstopa Slovenec, ki je bil zaljubljen le enkrat
Nova Georgina? Njen videz v Benetkah sproža ugibanja
Nova Georgina? Njen videz v Benetkah sproža ugibanja
Razkriti tekmovalci prve sezone Otok ljubezni Adria
Razkriti tekmovalci prve sezone Otok ljubezni Adria
Dietetiki opozarjajo: to je napaka pri zajtrku, ki jo dela veliko žensk
Dietetiki opozarjajo: to je napaka pri zajtrku, ki jo dela veliko žensk
vizita
Portal
Ste ljubitelji avokada? Bodite pozorni na te nevarne kombinacije
Učinkoviti načini za izgubo trebušne maščobe brez lakote
Učinkoviti načini za izgubo trebušne maščobe brez lakote
Rak pri otrocih in mladostnikih: podatki Registra raka RS kažejo pomemben napredek pri zdravljenju
Rak pri otrocih in mladostnikih: podatki Registra raka RS kažejo pomemben napredek pri zdravljenju
Jesen na krožniku: 6 vrst sadja, ki lahko pomaga uravnavati holesterol
Jesen na krožniku: 6 vrst sadja, ki lahko pomaga uravnavati holesterol
cekin
Portal
Eurojackpot rezultati razkrili, kam v Slovenijo gre 5+1
S pokojninami naj bi izginil iz države: poštarja išče policija, sled vodi na Tajsko
S pokojninami naj bi izginil iz države: poštarja išče policija, sled vodi na Tajsko
Šef ukinil eno najpogostejših pisarniških prepovedi in sprožil burno razpravo
Šef ukinil eno najpogostejših pisarniških prepovedi in sprožil burno razpravo
Natakarji niso mogli verjeti: 15 gostov je prišlo tik pred zaprtjem in pustilo to
Natakarji niso mogli verjeti: 15 gostov je prišlo tik pred zaprtjem in pustilo to
moskisvet
Portal
60 so nova 40: Salma Hayek praznuje brez zadržkov
Bili smo tam: Zakaj je Palawan popoln pobeg pred zimo
Bili smo tam: Zakaj je Palawan popoln pobeg pred zimo
Želel večji penis, nato je umrl: preiskava razkrila vzrok
Želel večji penis, nato je umrl: preiskava razkrila vzrok
Vrača se trend, ki so ga mnogi že odpisali
Vrača se trend, ki so ga mnogi že odpisali
dominvrt
Portal
Posnetki s Pohorja so opozorilo za vse gobarje
Izpad elektrike: kaj storiti, da zaščitite dom, hrano in elektronske naprave
Izpad elektrike: kaj storiti, da zaščitite dom, hrano in elektronske naprave
Po 20 letih se je poslovil priljubljeni morski lev Jip
Po 20 letih se je poslovil priljubljeni morski lev Jip
Ko začne grmeti, naredite najprej to: strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako
Ko začne grmeti, naredite najprej to: strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako
okusno
Portal
Gulnaz in Ajda pripravili najboljši torti, zdaj delita recepta
Če imate doma koruzno moko, shranite te recepte: presenetilo vas bo, kaj vse lahko pripravite
Če imate doma koruzno moko, shranite te recepte: presenetilo vas bo, kaj vse lahko pripravite
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
"To ni burek!" Napaka, ki jo tujci pri tej balkanski jedi pogosto naredijo
"To ni burek!" Napaka, ki jo tujci pri tej balkanski jedi pogosto naredijo
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Love Island Adria
Love Island Adria
Ful gas
Ful gas
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929