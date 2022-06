'To je bila najhujša nočna mora, na katero človek ne more biti pripravljen'

"Našli smo ljudi, ženske in moške, ki so bili pripravljeni govoriti. Intervjuje smo posneli na treh lokacijah: v Srebrenici, Tuzli in Sarajevu. Na teh lokacijah namreč živijo ti, ki so preživeli genocid v Srebrenici," pravi Hasan Hasanović, avtor video razstave in vodja oddelka za ustno zgodovino v Spominskem centru Potočari. V 20 video zgodbah ljudje spominjajo svojih življenj pred vojno, pa tudi tistih najtežjih trenutkov vojne in nenazadnje razkrivajo, kako živijo danes in kako sta jih vojna in genocid zaznamovali.

"Prva tema so lokalni običaji. Območje, ki ga je prizadel genocid v Srebrenici, je območje srednjega Podrinja. Tukaj so bili pred vojno večinsko prebivalstvo Bošnjaki. Zdaj pa so Bošnjaki v manjšini. Ljudi, ki so živeli po starih običajih, več ni. Ubiti so. Povratnikov je malo, pretežno gre za mlajše, ki več ne živijo po teh starih navadah. Zato je zelo pomembno, da zabeležimo ustna pričevanja o tem, kako so ljudje v teh krajih živeli nekoč," pravi.