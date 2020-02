'To je edina proslava na kateri politiki ne govorijo, ampak govorimo umetniki'

"Problem je predvsem neka enercija, da pustijo, da stvari gredo, tako kot gredo. Da stroka nima več besede pri reformah, pri tem, kaj je treba narediti, in tudi pri sami analizi," je dejala slavnostna govornica in kritično izpostavila, da je to tudi edina proslava na kateri govorijo umetniki, politiki pa molčijo.

Minister za kulturo Zoran Poznič pa se je branil, da rešitve trenutne politične krize ni v njegovih rokah. "Vse to bo minilo, vse se bo uredilo, kakor se bo pač uredilo. Kultura pa bo ostala," je prepričan.

Tudi glavna nagrajenca fotograf Stojan Kerbler in baletnik Milko Šparembleknista skoparila na račun političnega dogajanja. "To je neki normalni cirkus, ki ga kot takega sprejemam in se s tem ne obremenjujem," je povedal Kerber, Šparemblek pa je dejal, da je z vladami vedno cirkus in da so tudi vse vlade cirkus.

Jutri bo spet normalen dan, ko bo marsikdo za leto dni pozabil na kulturo. Takrat jih bodo z istega odra lahko ponovno opozorili, da so meje mojega jezika, meje mojega sveta.