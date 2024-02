To je fakulteta, ki je v Sloveniji prva izbira

DOBA Fakulteta ostaja vodilna fakulteta po prepoznavnosti in prva izbira med zaposlenimi, starimi med 25 in 45 leti (Raziskava Mediana, 2023).

V sodobnem hitro spreminjajočem se svetu je izobraževanje ključno za napredovanje v karieri. DOBA Fakulteta po raziskavi Mediane ostaja vodilna izbira med zaposlenimi, starimi med 25 in 45 leti. Ta uspeh ni naključen; je rezultat njihovega osredotočanja na inovativnost, prilagodljivost in praktično usmerjenost. Z več kot 6.000 diplomanti in magistri, DOBA Fakulteta že več kot 20 let postavlja nove standarde v izobraževanju.

Edini mednarodno akreditiran 100% online študij v Sloveniji DOBA Fakulteta svojim študentom omogoča popoln online študij, ki je tudi edini mednarodno akreditiran online študij v Sloveniji. To pomeni, da lahko brez težav študirate ne glede na to, kje ste in kakšne so vaše siceršnje dnevne obveznosti. Študirate lahko, tudi če ste neprestano na poti. Z le nekaj kliki boste od koderkoli vstopili v učno okolje, kjer vas bodo čakale študijske obveznosti. Na DOBA Fakulteti letos študira več kot 2000 študentov iz kar 46 držav sveta. Od prvega dneva študija vsak študent prejme osebnega svetovalca za študij ter spletnega mentorja, tako da pri študiju niste nikoli sami. Na voljo so vam 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

Delodajalci potrjujejo, da diploma DOBA Fakultete omogoča napredovanje Pri izbiri fakultete igrajo pomembno vlogo različni dejavniki, od katerih so mnogi odvisni od posameznikovih okoliščin. Toda priljubljenost fakultete med zaposlenimi, ki si želijo nadaljevati študij, je le en vidik uspeha. Enako pomembno je, kako fakulteto vidijo delodajalci. In tukaj DOBA Fakulteta izstopa. Po raziskavi so delodajalci potrdili, da diplomanti DOBA Fakultete izkazujejo ključne kompetence, kot so sodelovanje, timsko delo, uporaba orodij za delo na daljavo, kritično razmišljanje in učinkovito reševanje problemov. Kar 77 odstotkov delodajalcev je tudi potrdilo, da so njihovi zaposleni, diplomanti DOBA Fakultete, napredovali na delovnem mestu, prejeli višjo plačo ali stimulacijo.

