To je hot hit tega poletja

Če kdo ve, kakšno bo to poletje, potem je to Vinakoper. Vroče bo, obljubljajo – predvsem zaradi njihovih prenovljenih penin Capris. Tako HOT so, pravijo, da morajo na hladno!

Pri Vinakoper to poletje zajemajo z velikim kozarcem, saj vstopajo v novo sezono s kar nekaj novostmi. Medtem ko primorsko sonce poskrbi za vroče dneve, je marketinški oddelek Vinakoper poskrbel za hladno osvežitev, ki pa je še kako vroča. Gre namreč za povsem osveženo podobo blagovne znamke penečih vin Capris, ki jo je zasnoval prestižni oblikovalski studio iz Italije.

icon-expand Preoblečene penine Capris zaznamujejo prepoznavni piktogrami: sonce, morska zvezda, srce in ustnice, ki nakazujejo utrip poletja. FOTO: Jaka Ivančič

Cilj strokovnjakov je bil jasen: pritegniti pozornost s privlačnim dizajnom in poskrbeti za svež videz, ki v vizualnem smislu podčrta tisto, kar se nahaja v embalaži. O svežini, lakotnosti in razigranosti tistega, kar je v steklenici, pa se lahko prepričate sami in odločite, ali bodo penine Capris postale tudi vaša nova vroča osvežitev, ki jo boste z veseljem dajali na hladno. Razlogov za to je veliko, saj so ravno penine s svojo svežino dobra kombinacija tako za igrive poletne zabave na prostem kot tudi spajanje z lahkotno poletno prehrano. Ideje za poletna spajanja vina in hrane lahko poiščete tudi na spletnih straneh Vinakoper, kjer vas v spletni vinoteki čaka tudi celotna ponudba vin. Razigran poletni utrip prenovljenih penin se odraža tudi v malce drznem, svežem in zanimivem nagovoru “Tako HOT, da morajo na hladno!” Slogan se ne nanaša le na hlajeno penino Capris v novi vroči preobleki, temveč prepušča vsakemu posamezniku možnost lastne interpretacije.

Igriv pristop oglasnega spota penin Capris, s katerim so v Vinakoper osvežili tudi svojo komunikacijo s kupci. Sodelujte v Capris nagradni igri! K igrivemu poletju v Vinakoper nagovarjajo tudi z nagradno igro, ki do 31.7.2020 poteka ekskluzivno v njihovem vinskem butiku Hiše Refoška v Kopru ter ljubljanskih prodajalnah v BTC-ju ter na Viču. In nagrade? Ja, HOT, seveda: srečne izžrebance bodo razveselili s SUP desko, poletnimi paketi Capris, podelili pa bodo tudi dva ležalnika Capris, s katerima boste nedvomno najbolj prepoznavna zvezda na plaži.

