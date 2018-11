'To je izjemno redko': gospa Viktorija že 30 let živi z dializo

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so danes z majhnim presenečenjem razveselili 65-letnoViktorijo Bombek, ki se že 30 let uspešno zdravi z dializo. "To je izjemno redko. Gospa je prišla tako daleč s samodisciplino, ker se je držala naših navodil in diete," je izpostavil predstojnik oddelka za dializo Robert Ekart.

Tudi sama je poudarila, da lahko človek relativno uspešno živi po odpovedi ledvic, le če je vztrajen in discipliniran. "To moraš sprejeti in se držati navodil, čeprav je včasih težko," je dejala Viktorija Bombek, ki se iz Svete Trojice v Slovenskih goricah trikrat na teden vozi v Maribor na štiri ure hemodialize. "To je, kot da bi hodila v službo," je dodala.

Z dializo je začela leta 1988, ko je bila stara 35 let. Danes, 30 let kasneje, se na oddelku za dializo UKC Maribor počuti kot del kolektiva in je zadovoljna s storitvijo. "Večina bolnikov žal ne dočaka takšne dobe zdravljenja," je dodal Ekart.