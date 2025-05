To je krema proti gubicam, ki je osvojila Evropo!

Zakaj je ta krema tako posebna?

Ta napreden pristop zagotavlja hitrejšo in učinkovitejšo absorpcijo aktivnih sestavin, kar vodi do izboljšanja strukture kože in vidnega zmanjšanja gubic.

Molekule hialuronske kisline v 4D Hyaluron so formulirane v različnih velikostih, kar omogoča, da prodrejo v različne plasti kože in ciljano zapolnijo gubice od znotraj , česar večina drugih krem ne zmore.

Kaj lahko pričakujete?

Krema zagotavlja globinsko in dolgotrajno vlaženje, kar vpliva na zdrav in sijoč izgled kože.

Primerna za vse tipe kože

Zaradi svoje nežne in naravne sestave se 4D Hyaluron izkaže kot popolnoma primerna za vse tipe kože, tudi za najbolj občutljivo. Prav zaradi njene nežnosti in učinkovitosti jo priporočajo strokovnjaki, saj je idealna izbira za tiste, ki iščejo visoko kakovostno nego brez tveganja za draženje.

Zaupa ji tudi Ana Klašnja

Ana Klašnja, priljubljena slovenska balerina, ki je tudi ena izmed zadovoljnih uporabnic kreme Lux-Factor 4D Hyaluron, pravi:

"Moja koža je zelo tanka in občutljiva, zato sem vedno pozorna na kakovost izdelkov, ki jih uporabljam. S 4D Hyaluron sem dejansko opazila izboljšanje v videzu svoje kože. Gubice so se zmanjšale, koža je postala bolj čvrsta in sijoča. Največji plus pa je, da krema deluje hitro."