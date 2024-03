To je lahko pospešek vaši poslovni ideji

Zanimivo poslovno pot je prehodilo slovensko podjetje ANTEJA ECG , ki je s projektom Value Chain Generator (VCG.AI) razvilo orodje za generiranje trajnostnih verig vrednosti, ki za ustvarjanje novih verig in povezovanje deležnikov v regiji in širše uporablja umetno inteligenco in velepodatke. VCG.AI med deležniki v različnih panogah povezuje materialne tokove, surovine, pol-izdelke in odpadke na vhodu in izhodu in na tak način gradi trajnostne vrednostne verige.

Okvir pomoči: poudarek na trajnosti

Tudi v NLB Skupini smo trajnost svojih odločitev in dejanj umestili v središče poslovanja, saj le tako lahko vplivamo na kakovost življenja na vseh trgih v regiji, kjer delujemo. Kot prva banka iz Slovenije smo se tudi zavezali Načelom OZN za odgovorno bančništvo, pridružili pa smo se tudi Zavezništvu za podnebno nevtralno bančništvo Združenih narodov (Net Zero Banking Alliance), katerega cilj je uskladitev kreditnih in naložbenih portfeljev z ničelno stopnjo neto emisij do leta 2050 ali prej. Svojo trajnostno usmerjenost pa vrsto let nadgrajujemo s projektom Okvir pomoči, s katerim podpiramo in nagrajujemo najboljša trajnostna podjetja v naši domači regiji.

Z inovativno trajnostno idejo do finančne podpore za poslovni uspeh

Tokratni Okvir pomoči išče inovativna podjetja in projekte, ki izboljšujejo in bogatijo našo družbo ter rešujejo izzive, kot so denimo pretirana uporaba digitalnih tehnologij med mladimi, medvrstniško nasilje, kršenje človekovih pravic, enakost spolov, revščina, pa tudi izzive, ki jih povzročajo demenca in druge bolezni starajoče se družbe.

Predstavite svoje trajnostne rešitve ter se potegujte za finančno podporo, ki bo pomembno pripomogla k uresničitvi vaših poslovnih ciljev. Najboljši projekt bo nagrajen z nagrado v višini 50.000 evrov, drugouvrščeni projekt s 30.000 evri, tretjeuvrščeni pa z 20.000 evri.

Več o pogojih si preberite tu, prijavni obrazec s preprostimi navodili za izpolnjevanje pa najdete TUKAJ. Prijave na razpis sprejemajo do vključno nedelje, 10. marca 2024 .





