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Slovenija

'To je moja največja napaka. Na sedežu nisem bila pripeta'

Ljubljana, 04. 08. 2026 16.41 pred eno minuto 5 min branja 132

Avtor:
Nika Kunaver D.L.
Predsednica RS Nataša Pirc Musar

To štiri dni po prometni nesreči pred kamero priznava predsednica države Nataša Pirc Musar. Kako je doživela nesrečo? Koliko časa je trajalo njeno reševanje iz vozila in katere zdravstvene preiskave je morala opraviti? Pa tudi, zakaj je na Pogi Challenge, kamor zaradi nesreče na koncu niso prispeli, s seboj vzela tudi dve prijateljici? Pogovor objavljamo v celoti.

Predsednica države Nataša Pirc Musar
Predsednica države Nataša Pirc Musar
FOTO: Bobo

Gospa predsednica, najprej, kako ste? Zlom ključnice vendarle ni povsem nedolžna poškodba. Kako poteka vaše okrevanje?

"Počutim se dobro. Po prvih dveh dneh me je, razumljivo, vse bolelo. Na srečo zlom ključnice ni tako hud, da bi bila potrebna operacija. Rehabilitacija bo trajala od štiri do šest tednov, trenutno pa moram približno 14 dni mirovati. Mislim, da bo okrevanje hitro."

Kako danes, štiri dni po nesreči, gledate na dogajanje tistega petkovega popoldneva?

"Naj najprej pojasnim, kako načrtujemo moje poti. Moji varnostniki vedno preverijo predvideni čas vožnje v navigaciji, ki upošteva trenutne prometne razmere, morebitne zastoje in gostoto prometa. Tisti dan smo se na pot odpravili skladno z njeno časovnico in dodali še 20-minutno časovno rezervo.

Okrog pol pete smo zapeljali v predor. Spomnim se zaviranja, nato rahlega poka v vozilo pred nami, potem pa nas je odbilo v steno predora. Spominjam se ostre bolečine, vendar so bili reševalci hitro pri meni. Približno eno uro je trajalo, da so me oskrbeli, imobilizirali in namestili v reševalno vozilo, nato pa še okoli 45 minut vožnje do bolnišnice v Izoli.

Vse preiskave v bolnišnici so trajale do približno enajste ure zvečer, zato upam, da razumete, da javnosti nismo želeli obveščati z nepopolnimi informacijami. Okrog enajstih zvečer sem šele lahko poklicala svojega soproga, ki je bil na službeni poti, in obvestila svoje sodelavce. Zdravniki so mi pojasnili, za kakšne so poškodbe gre.

Naslednje jutro, po opravljeni viziti, je bila slika dovolj jasna, da smo lahko javnosti posredovali celovite informacije. Ves čas smo seveda sodelovali z reševalci in bili v stiku s policijo. Zaradi interesov preiskave je bilo pomembno, da se najprej zberejo in preverijo vse ključne informacije. Žal prej to ni bilo mogoče."

Javnost je za prometno nesrečo, v kateri ste bili poškodovani, izvedela šele približno 18 ur po dogodku. Ali je bila ta odločitev vaša? Ali se strinjate s kritiko, da je bilo obveščanje prepozno.

"Kot sem že pojasnila, prej enostavno ni šlo. Do enajste ure zvečer še sama nisem natančno vedela, kakšne so moje poškodbe. Opraviti je bilo treba rentgensko slikanje, CT glave, EKG in številne preglede ter pogovore z zdravniki. Šele naslednje jutro so mi po viziti lahko povedali, da poškodba na srečo ni tako huda, da bi potrebovala operacijo, in da bom lahko okrevala v domači oskrbi.

Javnosti nismo želeli posredovati nepopolnih ali nepotrjenih informacij in resnično upam, da lahko to razumete. Danes se počutim precej bolje, zato se lahko pogovarjam z vami, z mediji in seveda tudi z javnostjo."

Preberi še Zakaj je javnost za nesrečo predsednice izvedela z 18-urno zamudo?

Za zdaj kaže, da je bil vzrok nesreče neupoštevanje varnostne razdalje med vozili v spremstvu. Ste bili v času nesreče pripeti?

"To je moja največja napaka. Na sedežu v drugi vrsti kombija nisem bila pripeta in to svojo neodgovornost v celoti prevzemam nase. Ne vem, kakšne bi bile posledice, če bi bila pripeta, in o tem je danes brezpredmetno ugibati. Dejstvo pa je, da zakon določa, da morajo biti potniki pripeti tudi na zadnjih sedežih. Jaz in moja prijateljica nisva bili pripeti, druga prijateljica pa je bila.

Svojo neodgovornost in nepremišljenost sem plačala z zlomljeno ključnico. Zato naj bo ta moja izkušnja tudi opomin vsem: prav je, da smo pripeti vedno, tudi ko sedimo zadaj.

Kar zadeva varnostno razdaljo, sama ne želim ugibati. Nisem prometna ali varnostna strokovnjakinja, poleg tega iz druge vrste sedežev nisem videla samega trenutka nesreče tako, kot so ga videli varnostniki spredaj. Lahko pa povem, da se že tri leta in pol vozim po slovenskih cestah v službenih vozilih in da sem v tem času prevozila več kot 250.000 kilometrov. Vem, kako potekajo takšne vožnje, in tudi to, da vožnja vozil v spremstvu ni povsem primerljiva z običajno vožnjo v prometni koloni.

Ali je bila storjena kakšna napaka, bo pokazala preiskava. Če se bo izkazalo, da je do napake prišlo, bomo odgovornost tudi prevzeli."

V javnosti je veliko špekulacij o tem, kdo je bil z vami v vozilu. Vemo to sta bili dve vaši prijateljici, ena je bila huje poškodovana. V Uradu ste se odločili za zadržan pristop do obveščanja javnosti, kdo sta bili. Kdaj in kako pa se odločite, koga boste vzeli s seboj in kakšna pravila morate pri tem upoštevati?

"Jaz sem varovana oseba 24 ur na dan. Prevažati se smem izključno z vozili Urada predsednice oziroma policije. Torej, če želim iti s prijateljem ali prijateljico, z možem ali sinom na kavo, v kino ali na koncert, je zame postopek varovanja popolnoma enak, kot če grem na službeno pot.

Na uradne obiske praviloma potujem sama oziroma v spremstvu svojih sodelavcev, svetovalcev ali vodje kabineta. Kdorkoli sedi v vozilu z menoj, ni samodejno varovana oseba. Varovani osebi nista niti moj mož niti moj sin. Na podlagi varnostne presoje in na moje zaprosilo pa lahko v službenem vozilu z menoj potujejo tudi druge osebe, kar se je zgodilo tudi v tem primeru.

Dve moji prijateljici sta želeli z menoj na Pogi Challenge. Sprejeta je bila odločitev, da se lahko vse tri skupaj z varnostnikom odpeljemo v kombiniranem vozilu Urada predsednice. Izjemno mi je žal, da se dogodka zaradi nesreče nisem mogla udeležiti. Žal do cilja nismo prišli."

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Zaradi suma malomarne vožnje se bo zdaj moral zagovarjati policist, ki vas je vozil. Policisti, ki skrbijo za vašo varnost, so bili lani premeščeni pod vaš Urad. V luči prometne nesreče ... menite, da je sistem odgovornosti na tem področju dovolj jasno urejen? Je jasno, kdo nad njimi izvaja nadzor?

"Absolutno. Pravila so popolnoma enaka tudi zdaj, ko so varnostniki pri nas v Uradu. Še vedno so policisti, nadzor nad njihovim delom pa še naprej izvaja policija in vse to je v skladu z dogovorom. Dosledno spoštujemo delovnopravno zakonodajo. Očitki, da so bili varnostniki nespočiti, nikakor ne držijo. V teh treh letih in pol smo z varnostniki delali na enak način, zato vam lahko zagotovim, da prenos policistov v Urad ni pomenil slabše varnosti ali kakršnih koli drugih odstopanj. Skratka, ravnamo v skladu s predpisi, kot je tudi prav."

Policijski sindikat Slovenije: Ne obsojajte vnaprej

Pomisleke o spremembi ureditve varovanja predsednice je sicer znova izrazil tudi Policijski sindikat Slovenije, ki obenem poudarja, da voznika – policista ni dopustno vnaprej obsojati, saj so bile doslej objavljene le začetne ugotovitve. "Obstoj razlogov za sum še ne pomeni ugotovljene kazenske odgovornosti," so opozorili. 

"Vožnja v okviru varovanja predsednice republike ni običajna vožnja, temveč zahtevna policijska naloga, ki se izvaja v posebnem operativnem režimu, na podlagi načrta varovanja, navodil, komunikacije med vozili in usklajenega delovanja celotne kolone. Preiskava mora zato poleg neposrednega ravnanja voznika preveriti tudi celotno organizacijo dela: kdo je načrtoval in vodil varovanje, katera navodila so bila izdana, kakšen je bil režim vožnje, koliko časa je policist pred nesrečo že opravljal naloge, kako je bil razporejen njegov delovni čas ter ali so mu bili dejansko zagotovljeni ustrezni odmori, dnevni in tedenski počitki. Preveriti je treba tudi morebitno utrujenost, časovne in druge operativne obremenitve, usposobljenost ter tehnične okoliščine dogodka," so še zapisali. 

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KOMENTARJI132

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kantor
04. 08. 2026 17.46
Kaj pa če je ona vozila in ji je airbag zlomu ključnico? sam vprašam.
Odgovori
0 0
Eurojackpot
04. 08. 2026 17.45
Če je to, da ni bila privezana, njena največja napaka, imamo svetnico za predsednico.
Odgovori
+0
1 1
Najpametnejši
04. 08. 2026 17.43
Bodimo raje veseli, da ni kaj hujšega. Gremo naprej.
Odgovori
-5
0 5
biggie33
04. 08. 2026 17.41
A niso včeraj trdili, da so bili vsi potniki pripeti z varnostnim pasom?? Laž ima kratke noge..
Odgovori
+8
8 0
britnrone
04. 08. 2026 17.39
vse v tej državi očitno funkcionira enako: govorimo eno - delamo drugo!
Odgovori
+7
7 0
Nanos
04. 08. 2026 17.39
Lopovi pa se feminizem povrhu. Pojdi u rudnik. Pa potem se bomo pogovarjali. Sramotno.
Odgovori
+10
10 0
rogla
04. 08. 2026 17.38
In za to izjavo je gospa potrebovala več dni! Malo čudno vse skupaj!
Odgovori
+7
8 1
bambo
04. 08. 2026 17.38
Ne vem zakaj nobene novine o sobotnem ogoljufanju imetnikov bancnih kartic otp banke. Velikim je bil z lažno kartico dvignjen denar na bankomatih
Odgovori
+0
1 1
Uporabnik1830457
04. 08. 2026 17.38
In ga. predsednica zna lepo moralizirat na raznih proslavah, sama pa ne spoštuje osnovnih stvari. In hvala oblasti, da plačujem visoke davke, tudi za prevoz prijateljic v državnih protokolarnih vozilih...Beda od države in ljudi, ki jo zagovarjajo...
Odgovori
+7
7 0
Nanos
04. 08. 2026 17.37
Ste se mele peljat s prijatelji v privat avtu.
Odgovori
+5
6 1
Pinokio
04. 08. 2026 17.37
Zanimivo, mi moramo plačati kazen, če nismo pripeti z varnostnim pasom.
Odgovori
+9
9 0
ptuj.si
04. 08. 2026 17.36
Nataša ne skrbi,saj naivni levi slovenčki bodo sprejeli tvojo zgodbo za lahko noč.
Odgovori
+8
11 3
mayda2
04. 08. 2026 17.35
Zanimivo. Torej bo zavarovalnica od nje izterjala vse stroške njenega zdravljenja, ker je pač neuporaba varnostnega pasu povzročila zlomljeno ključnico. Se spet motim? Slapar - razsvetli me.
Odgovori
+11
12 1
biggbrader
04. 08. 2026 17.35
Ali je bilo slikanje glave nujno ?
Odgovori
+4
4 0
Jgolez
04. 08. 2026 17.43
seveda, iz čiste radovednosti, jih je zanimalo kaj je v njej sploh...
Odgovori
+1
2 1
Rožle Patriot
04. 08. 2026 17.34
Imamo vrhunsko predsednico države ... kar se tiče poštenja ... __________________ Rusko dačo zakoncev Pirc Musar izdatno financirali davkoplačevalci _____________________ Mož Pirc Musarjeve bo mesečno prejemal do 850 evrov iz proračuna _________________ Zakonca Pirc Musar sta z davki državo prinesla naokoli __________________________ Nataša Pirc Musar je bila v letu 2015 izvoljena za predsednico Rdečega križa Slovenije. Že čez dober mesec pa je prek zavoda Info hiša Rdečemu križu izdala račun za storitev pravnega svetovanja v vrednosti 778 evrov. Izkazalo se je, da zavod Pirc Musarjeve ni opravil nobenega pravnega svetovanja, temveč je šlo za fiktiven, lažen račun oz. poskus, da bi RKS na ta način plačal honorar predsednici Musarjevi za njeno poslovodenje v tej humanitarni organizaciji.
Odgovori
+10
10 0
Jgolez
04. 08. 2026 17.33
Državljani plačamo neprivezanos s položnico 120E in bilo bi pravilno da bi jo tudi vi! zlomljena ključnica je samo zato da si za dlje zapolni človek.
Odgovori
+12
12 0
Aijn Prenn
04. 08. 2026 17.30
Neizpodbitno dejstvo je, da trenutna predsednica po moralnih vrlinah ne seže do gležnja nekdanjemu predsedniku Drnovšku.
Odgovori
+18
20 2
biggbrader
04. 08. 2026 17.36
Kaj šele Ljudskemu Pahorju !
Odgovori
+3
3 0
Pinokio
04. 08. 2026 17.40
Si pa predstavljaj, da bi se Pirčeva draj.sala po ograji, toliko pa je pametna, da takih neumnosti ne počne.
Odgovori
-1
1 2
Castrum
04. 08. 2026 17.30
Me zanima če bo kakšen pomemben medij problematiziral to, da je bil v protokolarnem avtu ženski žur
Odgovori
+15
16 1
YouRangMyLord
04. 08. 2026 17.37
tako je - zagotovo so nazdravljale iz minibara v vozilu.
Odgovori
+6
6 0
biggie33
04. 08. 2026 17.30
Laž je nesmrtna duša komunizma (Leszek Kołakowski).
Odgovori
+13
16 3
Roko66
04. 08. 2026 17.29
A je Bobnarca vozila? Ah ne, šofer je bil prijatu od punklna....!
Odgovori
-6
2 8
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