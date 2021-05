To je najbolj enostaven način za nakazilo denarja v Sloveniji

Verjetno ste se že znašli v situaciji, ko ste morali hitro izvesti nakazilo, a ste to storili izven delovnega časa vaše banke. To je v praksi pomenilo, da je transakcija potekla šele naslednji dan ali pa po koncu vikenda. So situacije, ko to ni problematično, obstajajo pa tudi takšne, ko je takojšnje nakazilo nujno. Takrat je Flik najboljša rešite za vas.

Flik je rešitev, ki omogoča nakazovanje denarja med uporabniki različnih bank in deluje ves dan, vse dni v letu – 24/7/365. To pomeni, da lahko nakazilo izvedete tudi, ko so banke že zaprte – pozno popoldne, zvečer, med vikendi in prazniki. icon-expand Flik deluje tudi, ko so banke že zaprte. FOTO: Arhiv ponudnika Slovenska alternativa tujim finančnim aplikacijam Na trgu obstaja cel kup finančnih aplikacij, ki omogočajo enostavno pošiljanje denarja med uporabniki, a vsaka takšna rešitev pomeni nov bančni račun ali pa vsaj novo kreditno (ali debetno) kartico. Prav tu je Flik drugačen. Poveže se z vašim obstoječim bančnim računom, kar pomeni, da vam računa ne bo potrebno prijavljati na FURS, kot je to potrebno pri rešitvah iz tujine. icon-expand S prijatelji si razdelite račun za pijačo. FOTO: Arhiv ponudnika Denar nakažite brez vpisovanja številke bančnega računa Da izpolnete klasični plačilni nalog, potrebujete kar nekaj podatkov prejemnika, s Flikom pa je za nakazilo dovolj prejemnikova telefonska številka (ali e-mail). Poleg tega, da lahko denar pošljete, lahko nekomu pošljete tudi zahtevek za plačilo in ga tako opomnite, da vam mora vrniti denar. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Za nakazila do 15.000 evrov Plačevanje s Flikom je tako varno kot plačevanje preko mobilne ali spletne banke, saj Flik izpolnjuje varnostne standarde Banke Slovenije in evropske direktive PSD2 EU. Da se boste počutili še bolj varne, lahko najvišji znesek posameznega plačila (največ 15.000 €) omejite ali si nakazila celo začasno onemogočite. icon-expand Flik je najenostavnejši način za nakazila med uporabniki slovenskih bank. FOTO: Arhiv ponudnika Svoj Flik račun ustvarite brez obiska banke icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Za aktivacijo potrebujete samo pametni telefon, svojo davčno številko in številko bančne kartice. Če ste komitent NKBM, SKB, Gorenjske banke, Sberbank, Addiko Bank, BKS Bank, Sparkasse, Deželne banke Slovenije, LON ali Primorske hranilnice Vipava, za uporabo Flika prenesite aplikacijo Flik. Stranke NLB, Abanke ali Delavske hranilnice lahko Flik aktivirate v mobilni denarnici, stranke Intese Sanpaolo Bank pa v mobilni banki. Za stranke UniCredit Bank bo Flik na voljo v prihodnjih mesecih.

Naročnik oglasa je Bankart d.o.o.