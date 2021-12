To je najbolj priljubljena lokacija za zaključek leta

V CUBO golf Restavraciji so pripravili izbrane praznične menije, skreirane z natančno premišljenostjo, ki bo zadovoljila še tako zahteven okus. Pri sestavljanju jedi niso pozabili na pristne okuse babičine kuhinje, ki so dobili novo preobleko. Zaključite leto ob prasketajočem ognju kamina z gurmansko pojedino, ki bo navdušila tako vaše poslovne partnerje kot sodelavce. Na kosilo ali večerjo v praznično okrašeno klubsko hišo, pa lahko povabite tudi prijatelje in družino ter zaključite leto s svojimi najdražjimi.

Zimska pravljica le 15 minut vožnje iz Ljubljane

CUBO golf restavracija | Cubo Group bo poskrbela za še več sproščenosti in lepe narave v tem letnem času. Le streljaj iz Ljubljane, obdani z golf zelenicami, vas pričakujejo v eni najlepših klubskih hiš, ki gosti restavracijo in konferenčne kapacitete za večje skupne ali prijeten prostor za manjše sestanke, ki so ga v CUBO golfu poimenovali kar dnevna soba. Ker pa je varnost na prvem mestu, za vas in vaše goste lahko organizirajo prevoz do restavracije in nazaj, da boste res brezskrbno uživali v prazničnem vzdušju.

Terasa v zimski preobleki

Velika terasa pred restavracijo je v tem čarobnem mesecu dobila novo preobleko, ki vas bo popeljale v pravo zimsko vzdušje. Veliko prostora pred restavracijo in v notranjosti omogoča varno razdaljo in upoštevanje vseh predpisanih ukrepov, da boste leto zaključili odgovorno in nazdravili novim uspehom, ki so pred vami.