To je najbolj topla in modna obutev za zimo

Drage dame, popolnoma nobenega razloga ni več, da bi morale v zameno za dovršen stajling zmrzovati. Teh vročih modelov obutve enostavno ne smete spregledati, kajti navdušene boste ljubiteljice udobnih čevljev in ljubiteljice zadnjih modnih zapovedi. Ne le da boste obute po zadnjih modnih zapovedih, gležnjarji , podloženi z mucko in debelim podplatom bodo poskrbeli, da vam bo v noge tudi prijetno toplo.

In ne, ne gre le za menjavo obutve, gre za dopolnitev stila, ki nas vsako leto preseneti in navduši. Toplo podloženi modni gležnjarji so to jesen ponovno vračajo kot obvezni trend in najnovejši modeli kolekcij priznanih blagovnih znamk na mass.si so nas navdušili.

Le katera ženska se lahko upre čevljev, ki so videti čudovito, hkrati pa so udobni in primerni za vsak stil? Nekateri modeli so bolj vpadljivi, drugi se prefinjeno elegantni, kot na primer gležnjarji Tommy Hilfiger, tretji zelo športni The North Face, tako da je vse prepuščeno vaši domišljiji in vašemu modnemu okusu. Poigrajte se s stajlingi!

Gležnjar Bugatti bo popeljal v zasnežene in praznične dni, ko boste v tej topli obutvi prave kraljice zime. Zagotovo vas bodo opazili in ne boste jih želele sezuti!

Če imate bolj športni stil in je vaš življenjski ritem hiter, je Sorel poskrbel za športne gležnjarje z mucko in belimi vezalkami. Če boste pozimi veliko časa preživeli zunaj, je to obutev, ki jo morate imeti.

Ljubiteljice metalik odtenkov, tukaj so gležnjarji Replay. Popoln model za popoldanske obveznosti, ko potrebujete udobje in nimate veliko časa, a vseeno želite izgledati modno in trendi.

Guess gležnjarji z mucko ne bodo razočarali niti največjih ljubiteljic mode. Kombinirate jih lahko na pajkice, krila ali večne jeans hlače, ravnodušnih pa vas ne bodo pustili toplo podloženi gležnjarji S.Oliver.

