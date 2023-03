To je najboljše plesno/spletno mesto za otroke in mladino!

Zakaj najboljše plesno mesto potrebuje tudi najboljše spletno mesto

Glede na to, da se v Plesnem mestu s plesnimi tečaji ukvarjajo že več kot 30 let in da vsako leto izvedejo ogromno število plesnih tečajev, so želeli tečaje in poučevanje trenerjev še bolj približati svojim obiskovalcem.

Kako jim je to uspelo? S prenovo spletne strani Plesno mesto, ki s pomlajeno in atraktivno podobo odraža vsestranskost in dinamičnost, hkrati pa ponuja enostaven in hiter dostop do ogleda posameznega tečaja.

A prej ni bilo vse tako rožnato. V preteklosti so se soočali z vedno istimi težavami, saj jim nihče od prejšnjih ponudnikov spletnih strani ni mogel zagotoviti ustreznih rešitev in podpore.

Trikrat razočarani nad neodzivnostjo različnih izvajalcev spletnih strani

Dejstvo je, da je to že njihova četrta spletna stran! Čeprav so imeli pred novo spletno stranjo določene stvari na svoji spletni strani zadovoljivo rešene, kot so na primer nalaganje vsebin in slik, razpisovanje vpisov na tečaje prek spletne strani, so pri prejšnjih izvajalcih spletnih strani vedno naleteli na isti problem. Njihova pričakovanja so presegala znanje in interes sodelovanja s strani ponudnikov spletnih strani, poleg tega pa jih je najbolj motila in ovirala njihova neodzivnost.

Vztrajali so in našli pravega izvajalca za izdelavo spletnih strani in spletnih trgovin

Časi se spreminjajo. Izdelava spletnih strani danes ne pomeni le oblikovanja in postavitve spletnih strani po načelu: "Enkrat narejeno, za vedno storjeno". Pri izdelavi spletnih strani in spletnih trgovin je predvsem najprej treba prisluhniti željam naročnika, upoštevati več ključnih dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost, varnost in uporabniško izkušnjo spletnega mesta, in tudi dolgoročno skrbeti za spletne strani ter naročniku nuditi strokovno podporo in hitro odzivnost.

"S ponudnikom spletnih strani, kot je Spletna postaja, lahko greš v korak s časom, pa čeprav imaš ideje ali pa si nekaj že imel na določen način rešeno, to še ne pomeni, da je to najboljši pristop. Treba je poslušati mojstre. Oni to počnejo vsak dan, in če smo vsi na isti valovni dolžini, bo vse, kot je treba. Tudi sedaj iščemo pot, kako še kaj izboljšati, kako obiskovalca zadržati na spletni strani in ga pritegniti, da se pridruži našim plesnim potem. Spletna postaja nam pri tem daje popolno podporo, ki jo potrebujemo," je o izbiri pravega izvajalca za spletne strani povedala direktorica Plesnega mesta, Anita Vihtelič.

Nova spletna stran jim je pomagala pri predstavitvi in strukturiranju predstavitve posameznih sklopov plesnih šol po starostnih skupinah

Plesno Mesto je verjetno edina plesna šola v Sloveniji, kjer so programi izdelani po starostih in se otroci različnih starosti ne združujejo. To na primer pomeni, da imajo otroci, stari 2 leti, svojo skupino, svoj program, otroci, stari 3 leta, pa svoj program. To so zdaj z novo spletno stranjo veliko bolje izpostavili – hitreje je dostopno, predvsem pa k vsaki skupini lahko naložijo video, kot je na primer zadnja produkcija, tako da si obiskovalci strani takoj lahko naredijo vtis o tem, kako bodo plesali njihovi otroci po pol leta ali po enem letu. Rešitev se je izkazala za optimalno, saj je ogled videa veliko bolj aktualen kot, če bi zraven testa dodali le sliko.