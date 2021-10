To je popolna nega, ki briše gubice in gladi kožo!

Žal pa na proces staranja vpliva tudi tip kože. Osebe z občutljivo in svetlo kožo bodo gube opazile prej, na suhi koži pa so gube izrazitejše.

Staranje kože povzročajo tako notranji kot zunanji dejavniki. Najpogostejši notranji dejavniki so stres, pitje alkohola, nezdrava prehrana in seveda, kajenje. Na nekatere od njih lahko vsaj malo vplivamo, kajne?

Sonce je koži največji sovražnik, ki poleg staranja kože povzroča še bolezni in pigmente madeže ter pege. Pred naslednjim sončenjem kožo obvezno zaščitite s kremo. V času ko so UVB žarki najmočnejši pa se raje umaknite v senco.

Voda, voda in še enkrat voda. Hidratacija je ključen korak do zdrave in sijoče kože. Priporočljivo je, da vsak dan spijete vsaj 3 litre vode.

Izogibajte se pitju alkohola in kajenju, ki poleg prehitrega staranja kože povzročata tudi resne bolezni. Ne pozabite na gibanje in zdravo prehrano!

Za zdravo in sijočo kožo je izredno pomembno, da vsak večer temeljito očistite ličila. Poleg ličil se na koži nabira različna umazanija, ki jo je pred spanjem potrebno odstraniti. Po čiščenju kože z izbranim kozmetičnim izdelkom kožo umijte še z vodo. S tem boste preprečili mašenje por in koži omogočili dihanje.

Katero kremo izbrati?

V poplavi kozmetičnih izdelkov je težko izbrati kremo, ki je primerna za vaš tip kože, je naravna, varna in cenovno dostopna. Izbiro vam lahko olajšamo, saj ima krema proti gubicam 4D Hyaluron vse naštete lastnosti in še več. Vsebuje kar 5 izdelkov v 1, ne povzroča alergijskih reakcij in je primerna za vse tipe kože. Najboljše pa je, da ne deluje samo kot krema proti gubicam, izkazala se bo tudi kot odlična podlaga za dolgo obstojna ličila.

Zakaj jo obožujemo?

Izjemne rezultate lahko z redno uporabo opazimo že po 2-4 tednih! Nadomestila bo uporabo dnevne, nočne, vlažilne in pomlajevalne kreme, s svojimi naravnimi sestavinami pa bo zapolnila vse gube in linije, ki ste se jih želeli znebiti. Vsebuje namreč novo patentirano formulo, četrto dimenzijo (4D), ki trajno zgladi kožo in omogoča mladostnejši videz z vsakim nanosom. Dodali smo ji še naraven hialuron evropskega izvora, ki je povsem varen za uporabo tudi na občutljivi koži. Ste vedeli, da hialuron kitajskega izvora ni vedno klinično preizkušen in testiran? Izogibajte se njegovi uporabi.