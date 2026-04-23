'Skupno ministrstvo za delo in gospodarstvo pot v konflikt'

"Izkušnje iz tujine kažejo, da to ni v redu. Tudi v nekaterih drugih državah so namreč že bili tovrstni poskusi združitve dela in gospodarstva, a so zelo hitro ugotovili, da sta si področji tako različni, da morata biti ločeni," je dejal predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Andrej Zorko.

V ZSSS so zaskrbljeni, da bo ena stran avtomatično v privilegiranem položaju, izkušnje pa da kažejo, da bodo to v tem primeru delodajalci in da se bo gospodarstvo spodbujalo na račun pravic iz delovnega razmerja oz. zaposlenih. "Tukaj bo delo v celoti podrejeno kapitalu. To je popolnoma napačna pot, to je pot konflikta," je poudaril Zorko. Da bo področje dela podrejeno področju gospodarstva in športa, in ne enakopravno, kot bi moralo biti, se boji tudi predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek. "Nikakršnega dvoma ne more biti, da mora med obema ministrstvoma potekati ustrezna koordinacija, ki je v preteklosti prepogosto umanjkala, hkrati pa bi morale biti rešitve uravnotežene med obema področjema, kar menim, da v primeru združitve pod eno ministrstvo ne bo zagotovljeno," je utemeljil. To, da bi isti minister skrbel za delodajalce in delavce, utegne imeti po njegovih besedah pomembne posledice na socialni dialog, kar pa da bo v veliki meri odvisno tudi od tega, kdo bo minister, pristojen za vodenje socialnega dialoga, in kakšna bo pri tem vloga predsednika vlade. "Takšna razporeditev odpira vprašanje, ali se delo obravnava kot temeljna družbena vrednota ali kot strošek gospodarstva, ki ga je treba upravljati predvsem skozi prizmo učinkovitosti in fleksibilnosti," pa je bil oster predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije Damjan Volf. Področje dela bi morali ob rekordni zaposlenosti, izrazitem pomanjkanju delovne sile, naraščajoči prekarizaciji in izzivih prihodnosti dela ne le ohraniti, temveč dodatno okrepiti, je izpostavil. "Gre za področje, ki neposredno vpliva na socialno varnost, kakovost življenja in dolgoročno stabilnost celotne družbe. Če bomo namreč kot družba pristali na logiko kapitala, obstaja resna nevarnost, da bomo v naslednjem mandatu ostali celo brez področja dela kot samostojnega resorja. Nadomestilo bi ga lahko področje t. i. podjetniške inovativnosti na trgu dela, kar bi pomenilo popolno podreditev delavstva in njihovih pravic logiki kapitala," je pesimističen.

V delodajalskih vrstah ni skrbi

Medtem v delodajalskih vrstah tovrstnih skrbi ni. Kot je ocenil generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije Miro Smrekar, socialni partnerji potrebujejo predvsem stabilno vlado, s katero bodo lahko vodili korekten tripartitni dialog. "To pomeni, da bo imela posluh ter enakopravno obravnavala tako delodajalce kot predstavnike zaposlenih. Delo je navsezadnje neposredno povezano z gospodarstvom, tudi predlog o združitvi resorjev gospodarstva in dela ni novost," je dodal. SDS je v DZ v sredo po skrajšanem postopku vložila predlog sprememb zakona o vladi, s katerim predlaga zmanjšanje števila ministrstev z 19 na 14. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ministrstvo za solidarno prihodnost bi preoblikovali v dve ministrstvi - ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport ter ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.

Do združevanja resorja dela in gospodarstva kritični tudi aktualni ministri

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki opravlja tekoče posle, Luka Mesec je v izjavi za medije pred današnjo sejo vlade predlog sprememb zakona o vladi, ki so ga v sredo v DZ vložili poslanci SDS, označil za zelo ideološkega, saj da je njegov namen podrediti delo interesom kapitala. Namen ločenosti teh dveh resorjev je po njegovem prepričanju držanje ravnotežja med interesom zaposlenih in interesi gospodarstva oziroma kapitala, kar da je tudi pogosta evropska praksa. "Če to združimo pod eno streho, pa vemo, čigav interes bo tisti, ki bo prevladal, sploh če imamo desno vlado," je dodal.

Kot je napovedal Mesec, bodo to "absolutno problematizirali". O tem, kako bodo postopali glede tega zakona, ki je v državnozborski obravnavi, pa se bodo še pogovorili, je dodal Mesec, sicer tudi sokoordinator Levice ter vodja poslanske skupine Levice in Vesne. Medtem pa je sokoordinatorica Levice in ministrica za kulturo, ki opravlja tekoče posle, Asta Vrečko zatrdila, da predlaganih sprememb zakona o vladi ne bodo poskušali zaustavljati na način, kot je to z referendumsko zahtevo pred štirimi leti storila takratna opozicija. Po njeni oceni je bilo namreč to podlo. "To je osnovna politična kultura, da se tega ne gremo," je poudarila. Vrečko je bila kritična do ukinjanja ministrstva za solidarno prihodnost, prav tako pa je tudi po njenem mnenju združevanje resorjev dela in gospodarstva "skregano z vsako logiko, kajti socialni dialog temelji ravno na tem, da obstajata dva resorja". Sprašuje, kako bo lahko isti minister hkrati ščitil pravice delodajalcev in delojemalcev. Združevanje je "približno tako, kot da bi dal volku za čuvati jagnje", je bila slikovita Vrečko. Tudi po njenih ocenah predviden razrez ministrstev kaže, da bodo delali za bogate, elite, gospodarstvo, kapital, in ne za ljudi.

Tudi minister za solidarno prihodnost, ki opravlja tekoče posle, Simon Maljevac je na novinarski konferenci predlog združitve dela z gospodarstvom ocenil kot zaskrbljujoč: "To pomeni tako ogrožanje pravic delavk in delavcev, ki so bili tesno povezani s socialo, kar je praksa v Sloveniji že zadnjih 30 let in mora tako ostati tudi naprej. To me še bolj skrbi v luči napovedanih kriz. Skrbi me, da bo kapital tisti, ki bo dirigiral ukrepe za delavke in delavce, da to vodi v nižanje plač, v rezanje božičnice ali še kakšne druge ukrepe." V zvezi z demografijo je Maljevac izpostavil pomen močne socialne države. "Šele ko imamo močno socialno državo, lahko govorimo o tem, da lahko govorimo tudi o čim lepši demografski sliki," je dejal. Kot zelo slabo potezo vidi tudi ukinitev ministrstva za solidarno prihodnost, "ker se je marsikaj naredilo in pot je jasno začrtana". "Predlog desnih strank" glede ministrstev lahko razume "kot revanšizem desnih strank proti levici, ki jo, ne vem, ali hočejo kaznovati ali kaj," je še dodal Maljevac, ki prihaja iz Levice. Predsednik SD in minister za gospodarstvo, turizem in šport, ki opravlja tekoče posle, Matjaž Han pa je medtem prepričan, da si vsaka vlada oblikuje ministrstva po svojih programskih izhodiščih. Ker bo področje gospodarstva združeno z delom, bo po njegovih besedah za ministra neizmerno zahtevno usklajevati delojemalce in delodajalce. Tako bo po Hanovih besedah zelo pomembno, kako bo minister že na svojem resorju vodil socialni dialog. Kot je pred sejo vlade dejal Han, je tudi sam z nekaterimi zakoni dokazal, da se da delo in socialo uskladiti tudi znotraj ministrstva. Poudaril pa je, da bo za SD pomembna vsebina, ki bo prihajala s teh ministrstev.

