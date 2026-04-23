Slovenija

'Skupno ministrstvo za delo in gospodarstvo pot v konflikt'

Ljubljana, 23. 04. 2026 15.53 pred 1 uro 6 min branja 25

Avtor:
Ne.M. STA
Andrej Zorko

Sindikati nasprotujejo predlogu SDS, da se področje dela prenese na ministrstvo za gospodarstvo. Bojijo se namreč, da bo prišlo do spodbujanja gospodarstva na račun pravic zaposlenih, s čimer bi bila odprta pot v konflikt. Nasprotno v delodajalskih vrstah ocenjujejo, da je delo neposredno povezano z gospodarstvom in da takšno združevanje ni novost. Do predlaganih sprememb zakona o vladi in združevanja resorja dela in gospodarstva so kritični tudi ministri iz vrst Svobode, SD in Levice, ki opravljajo tekoče posle. Kritike letijo tudi na skupen resor izobraževanja, znanosti in mladine.

"Izkušnje iz tujine kažejo, da to ni v redu. Tudi v nekaterih drugih državah so namreč že bili tovrstni poskusi združitve dela in gospodarstva, a so zelo hitro ugotovili, da sta si področji tako različni, da morata biti ločeni," je dejal predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Andrej Zorko.

Andrej Zorko
Andrej Zorko
FOTO: Bobo

V ZSSS so zaskrbljeni, da bo ena stran avtomatično v privilegiranem položaju, izkušnje pa da kažejo, da bodo to v tem primeru delodajalci in da se bo gospodarstvo spodbujalo na račun pravic iz delovnega razmerja oz. zaposlenih. "Tukaj bo delo v celoti podrejeno kapitalu. To je popolnoma napačna pot, to je pot konflikta," je poudaril Zorko.

Da bo področje dela podrejeno področju gospodarstva in športa, in ne enakopravno, kot bi moralo biti, se boji tudi predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek. "Nikakršnega dvoma ne more biti, da mora med obema ministrstvoma potekati ustrezna koordinacija, ki je v preteklosti prepogosto umanjkala, hkrati pa bi morale biti rešitve uravnotežene med obema področjema, kar menim, da v primeru združitve pod eno ministrstvo ne bo zagotovljeno," je utemeljil.

To, da bi isti minister skrbel za delodajalce in delavce, utegne imeti po njegovih besedah pomembne posledice na socialni dialog, kar pa da bo v veliki meri odvisno tudi od tega, kdo bo minister, pristojen za vodenje socialnega dialoga, in kakšna bo pri tem vloga predsednika vlade.

"Takšna razporeditev odpira vprašanje, ali se delo obravnava kot temeljna družbena vrednota ali kot strošek gospodarstva, ki ga je treba upravljati predvsem skozi prizmo učinkovitosti in fleksibilnosti," pa je bil oster predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije Damjan Volf.

Področje dela bi morali ob rekordni zaposlenosti, izrazitem pomanjkanju delovne sile, naraščajoči prekarizaciji in izzivih prihodnosti dela ne le ohraniti, temveč dodatno okrepiti, je izpostavil.

"Gre za področje, ki neposredno vpliva na socialno varnost, kakovost življenja in dolgoročno stabilnost celotne družbe. Če bomo namreč kot družba pristali na logiko kapitala, obstaja resna nevarnost, da bomo v naslednjem mandatu ostali celo brez področja dela kot samostojnega resorja. Nadomestilo bi ga lahko področje t. i. podjetniške inovativnosti na trgu dela, kar bi pomenilo popolno podreditev delavstva in njihovih pravic logiki kapitala," je pesimističen.

V delodajalskih vrstah ni skrbi

Medtem v delodajalskih vrstah tovrstnih skrbi ni. Kot je ocenil generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije Miro Smrekar, socialni partnerji potrebujejo predvsem stabilno vlado, s katero bodo lahko vodili korekten tripartitni dialog. "To pomeni, da bo imela posluh ter enakopravno obravnavala tako delodajalce kot predstavnike zaposlenih. Delo je navsezadnje neposredno povezano z gospodarstvom, tudi predlog o združitvi resorjev gospodarstva in dela ni novost," je dodal.

SDS je v DZ v sredo po skrajšanem postopku vložila predlog sprememb zakona o vladi, s katerim predlaga zmanjšanje števila ministrstev z 19 na 14. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ministrstvo za solidarno prihodnost bi preoblikovali v dve ministrstvi - ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport ter ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.

Preberi še Desni trojček se strinja z zmanjšanjem ministrstev na 14

Do združevanja resorja dela in gospodarstva kritični tudi aktualni ministri

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki opravlja tekoče posle, Luka Mesec je v izjavi za medije pred današnjo sejo vlade predlog sprememb zakona o vladi, ki so ga v sredo v DZ vložili poslanci SDS, označil za zelo ideološkega, saj da je njegov namen podrediti delo interesom kapitala. Namen ločenosti teh dveh resorjev je po njegovem prepričanju držanje ravnotežja med interesom zaposlenih in interesi gospodarstva oziroma kapitala, kar da je tudi pogosta evropska praksa. "Če to združimo pod eno streho, pa vemo, čigav interes bo tisti, ki bo prevladal, sploh če imamo desno vlado," je dodal.

Luka Mesec
Luka Mesec
FOTO: Luka Kotnik

Kot je napovedal Mesec, bodo to "absolutno problematizirali". O tem, kako bodo postopali glede tega zakona, ki je v državnozborski obravnavi, pa se bodo še pogovorili, je dodal Mesec, sicer tudi sokoordinator Levice ter vodja poslanske skupine Levice in Vesne.

Medtem pa je sokoordinatorica Levice in ministrica za kulturo, ki opravlja tekoče posle, Asta Vrečko zatrdila, da predlaganih sprememb zakona o vladi ne bodo poskušali zaustavljati na način, kot je to z referendumsko zahtevo pred štirimi leti storila takratna opozicija. Po njeni oceni je bilo namreč to podlo. "To je osnovna politična kultura, da se tega ne gremo," je poudarila.

Vrečko je bila kritična do ukinjanja ministrstva za solidarno prihodnost, prav tako pa je tudi po njenem mnenju združevanje resorjev dela in gospodarstva "skregano z vsako logiko, kajti socialni dialog temelji ravno na tem, da obstajata dva resorja". Sprašuje, kako bo lahko isti minister hkrati ščitil pravice delodajalcev in delojemalcev. Združevanje je "približno tako, kot da bi dal volku za čuvati jagnje", je bila slikovita Vrečko. Tudi po njenih ocenah predviden razrez ministrstev kaže, da bodo delali za bogate, elite, gospodarstvo, kapital, in ne za ljudi.

Simon Maljevac
Simon Maljevac
FOTO: Bobo

Tudi minister za solidarno prihodnost, ki opravlja tekoče posle, Simon Maljevac je na novinarski konferenci predlog združitve dela z gospodarstvom ocenil kot zaskrbljujoč: "To pomeni tako ogrožanje pravic delavk in delavcev, ki so bili tesno povezani s socialo, kar je praksa v Sloveniji že zadnjih 30 let in mora tako ostati tudi naprej. To me še bolj skrbi v luči napovedanih kriz. Skrbi me, da bo kapital tisti, ki bo dirigiral ukrepe za delavke in delavce, da to vodi v nižanje plač, v rezanje božičnice ali še kakšne druge ukrepe."

V zvezi z demografijo je Maljevac izpostavil pomen močne socialne države. "Šele ko imamo močno socialno državo, lahko govorimo o tem, da lahko govorimo tudi o čim lepši demografski sliki," je dejal.

Kot zelo slabo potezo vidi tudi ukinitev ministrstva za solidarno prihodnost, "ker se je marsikaj naredilo in pot je jasno začrtana". "Predlog desnih strank" glede ministrstev lahko razume "kot revanšizem desnih strank proti levici, ki jo, ne vem, ali hočejo kaznovati ali kaj," je še dodal Maljevac, ki prihaja iz Levice.

Predsednik SD in minister za gospodarstvo, turizem in šport, ki opravlja tekoče posle, Matjaž Han pa je medtem prepričan, da si vsaka vlada oblikuje ministrstva po svojih programskih izhodiščih. Ker bo področje gospodarstva združeno z delom, bo po njegovih besedah za ministra neizmerno zahtevno usklajevati delojemalce in delodajalce. Tako bo po Hanovih besedah zelo pomembno, kako bo minister že na svojem resorju vodil socialni dialog.

Kot je pred sejo vlade dejal Han, je tudi sam z nekaterimi zakoni dokazal, da se da delo in socialo uskladiti tudi znotraj ministrstva. Poudaril pa je, da bo za SD pomembna vsebina, ki bo prihajala s teh ministrstev.

Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj
Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj
FOTO: POP TV

Minister za vzgojo in izobraževanje, ki opravlja tekoče posle, Vinko Logaj, ki prihaja iz vrst Svobode, pa se ne strinja s predlagano združitvijo področja vzgoje in izobraževanja s področjem visokega šolstva, znanosti in inovacij. Meni, da bi bilo glede na specifike področij prav, da bi to ostalo ločeno tudi v prihodnje, saj da so fakultete avtonomne, vzgojnoizobraževalni zavodi pa delujejo po popolnoma drugačnih principih.

Generalni sekretar Svobode Matej Grah, ki je bil na tokratnih volitvah izvoljen za poslanca, pa predlaganih sprememb zakona o vladi ni želel komentirati. Opozoril pa je na številne prevare in zavajanja v zadnjih tednih.

Na vprašanje, ali pričakuje, da bo mandatar potrjen že v prvem krogu, je Han dejal, da gre tu zdaj "za taktične poteze, pridobivanje časa". Meni sicer, da bodo imeli vse pripravljeno in "bodo šli zavestno v glasovanje, saj se jasno vidi, da je delo zelo taktično".

Mesec pa glede izvolitve mandatarja v prvem krogu ni želel špekulirati, saj da so "na potezi tisti, ki sestavljajo vlado".

ministrstva sds predlog odzivi

KOMENTARJI25

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
frenk707
23. 04. 2026 17.56
janšizem je poguben za državo in državljane, še posebej delavce. Smrt janšizmu,... Svoboda narodu.
Prelepa Soča
23. 04. 2026 17.51
Tudi jaz bi nasprotoval, če bi imel DOBRO PLAČANO službo za NIČ DELA.
razumi če lahko
23. 04. 2026 17.49
ministerstvo za delo in gospodarstvo sodita samo skupaj in nikakor drugače saj sta prepletena vedno in povsod brez gospodarstva ni dela in brez dela ni gospodarstva zato mora priti do dogovora in ne konflikta !!
brezveze13
23. 04. 2026 17.38
štrukelj je že leta 74-75 lezel v ta zadnjo enemu zastavniku in kapetanu kot čato v eni sarajevskih kasarn od nekdaj prodana podrepna duša mahal z rdečo knjižico
Žmavc
23. 04. 2026 17.33
Od kdaj pa levaki vejo, kaj je to delo?
EU Dig. Cenzura
23. 04. 2026 17.29
Tile vsi sindikati NE DELAJO NIČ, samo drek mešajo da se jih stolčki ne majejo. Tole sek to je potrebno odpustit, samo jemljejo in sedijo na stolčkih. nimajo pojma kaj je DELO!
borjac
23. 04. 2026 17.29
'Skupno ministrstvo za delo in gospodarstvo pot v konflikt' , POMENI ... kad..ija te tuži , kadi..ja te sudi.
komandos
23. 04. 2026 17.29
Daj Zorko nehaj že enkrat blebetati ti in tvoja butasta levica z Golobom, Mescem , Maljavcem in ostali bleferji ste itak vse zasrali v 4 letih in še kar naprej se delate pametne dajte se raje smi zakopat 3 metre pod zemljo bedaki Komunistični nič vredni izdajalci Slovenskega Ljudstva
wsharky
23. 04. 2026 17.26
Zorko, mene bolj skrbi skupno ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, ki pomeni popolni black kube nadzor nad vso javno upravo, če pa bi bil slučajno minister za ta resor Hojsek ali pa kangler, potem se ve kaj sledi vsem uslužbencem - strahovlada desetarja JNA in revanšista Janše
Borec21
23. 04. 2026 17.23
Komur ne paše naj delodajalca zamenje. Javnosektaši ga ziher ne bodo
ImamLastnoMnenje
23. 04. 2026 17.18
Vse, kar delodajalci podpirajo, je dobro za najvišje vodilne v podjetjih in lastnike kapitala, zato je potrebna pri takšnih ukrepih s strani delojemalcev oz. sindikatov še posebna previdnost. In delojemalcev je več kot 90% zaposlenih...vse takšne ukrepe je nujno presojati z vidika celotne družbe. Sicer pa, delodajalci lahko delajo tudi sami, če ne morejo ustrezno plačati delojemalcev. Se vsaj ne bodo okoriščali na račun tujega dela ampak le lastnega...
razumi če lahko
23. 04. 2026 17.51
Ja in delavec lahko tudi začne svojo pot in zaposli druge po istih pogojih ,ki jih sam želi za sebe pa bo zdržal do druge plače , če ima kaj prišparano !!
23. 04. 2026 17.09
kdaj bo uni zakon za drva, da lahko naročim?
janez653
23. 04. 2026 17.08
Gospodarstvo brez delavcev ne obstaja. Brez gospodarstva pa tudi delavcev ni. Torej gre to skupaj z roko v roki, kje je potem težava, da ne more biti skupnega ministrstva?
komentator112
23. 04. 2026 17.05
Delat se spravite pa ne bo konfliktov
dron
23. 04. 2026 16.56
g.Šimunka in njemu podobni gospodarstveniki pod nujno rabijo subvencije, da o farjih ne govorimo za bruhat......
Hehedemokrat
23. 04. 2026 16.53
Vladavina neizvoljenih se seli na ulice in trge. Drugega niso sposobni kot z lažmi se oklepati oblasti za vsako ceno. Tudi za ceno našega zdravja in blaginje. Naj gredo za zmeraj v svojo zgodovino, tam so najbolj srečni.
Greznica
23. 04. 2026 17.16
Logar in Irglca? imaš prav
boslo
23. 04. 2026 16.51
Sindikati se prebujajo
Minifa
23. 04. 2026 16.49
Jasno je da sindikati nastopajo kot politična stranka podpori LEVIČARJEM TO NI SINDIKAT TO JE navadna rdeča BANDA. Še mal pa bodo zahtevali da oni postavijo vlado, ministre in vse ostalo..
Netajkun
23. 04. 2026 16.44
Tem sindikalistom iz vrst Levice pa res nič ni jasno. Na volitvah 2018 so kot opozicijska stranka dobili 9.33 % podpore, na volitvah 2026 pa kot vladna stranka "ki je delala dobro" skupaj s priključeno Vesno samo 5.69% glasov. To si VOLILCI mislijo o politiki Levice in njenih sindikalistov ter "civilne družbe z nevladniki", diametralno nasprotno od mnenja, ki ga imajo o sebi (zagotovo mislijo da bi morali dobiti vsaj 20% podporo).
Aristotle
23. 04. 2026 16.35
Z
