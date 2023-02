'To je šele začetek prostega pada slovenske in ljubljanske ginekologije'

Tanja Matjaševič je ena od približno 4000 pacientk Zdravstvenega doma Bežigrad, ki so pred tedni domov dobile pošto. "Sporočili so mi, da nimam več osebne ginekologinje in da tudi ni zagotovljeno, da bi prenesla svoje paciente drugam," nam pove.

Iz Zdravstvenega doma Ljubljana pa so sporočili, da so tik pred zaposlitvijo novega ginekologa in da so vsem pacientkam zdravnice, ki je pravkar odšla v drug zdravstveni dom, trikrat tedensko omogočili nadomestno ambulanto tako za preventivo kot za morebitne težave. A Tanja Matjaševič, ki novega ginekologa še išče, tega ni vedela. "Želela bi si, da bi sistem poskrbel za to, da dobim dovolj informacij, da se odločim, na kakšen način bom postopala naprej," pravi.