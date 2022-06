To je skrivnost mladostnega videza hollywoodskih zvezd!

Zdi se, da se sploh ne starajo in prisegajo samo na naravne kreme. In to ni laž. Številne hollywoodske dive, kot sta Jennifer Lopez ali Sandra Bullock, svojega popolnega videza niti pri petdesetih ne dolgujeta estetskim posegom. Že skrbno izbran anti-age serum za obraz, ki je nepogrešljiv del njune lepotne rutine, na koži naredi čudeže!

Sodoben življenjski slog nam vsiljuje neznosno hiter in naporen tempo, z malo spanja in slabo prehrano. Zato se fizično staramo hitreje kot so se predhodne generacije. Po drugi strani pa nas z naslovnic spletnih portalov in časopisov spremljajo zvezdniki, ki so kljub staranju videti vse bolje. In to kljub močnemu ličenju, stresnemu življenjskemu slogu in pogostim rutinskim spremembam.

Active Luxe anti age serum za obraz

Samo ena lepotna rutina je dovolj! Zavihali smo rokave in naredili raziskavo o tem, kaj uporabljajo svetovno znane zvezdnice, da ohranijo svojo kožo mladostno, napeto in svežo, ter kaj si lahko privošči vsaka povprečna ženska. V svojih intervjujih vse poudarjajo isto: pijte veliko tekočine, spite najmanj 7 ur, čim več se gibajte ter jejte zdravo in redno. A tudi to ni povsem dovolj za mladosten videz. Ker koža potrebuje tudi posebno nego, posegajo po enem samem izdelku, ki briše gube – anti-age serum za obraz. Vsak večer pred spanjem ga kombinirajo s svojo najljubšo vlažilno kremo za obraz. In ni nujno, da je serum, ki dejansko deluje, predrag.

Active Luxe anti age serum za obraz

Zvezdnice izbirajo serume z naravnimi sestavinami Ko izbirate kozmetične izdelke, vedno preverite sestavine. Nekakovostne in nenaravne sestavine bodo kožo namreč dodatno obremenile in porušile njeno ravnovesje. S tem lahko kljub redni negi dosežemo nasprotni učinek, saj lahko nenaravni izdelki dodatno obremenijo kožo in celo pospešijo proces staranja. Naravne sestavine seruma proti staranju s preverjenim izvorom so garancija za vašo kožo. To boste čutili in opazili že po prvi uporabi, saj bo koža, ko nanesete dober serum, takoj bolj gladka in napeta.

Active Luxe anti age serum za obraz, pred in po uporabi

Kje v Sloveniji lahko najdete dober anti-age serum? Med brskanjem po številnih ponudbah smo našli prav takšen serum. Naj vas še dodatno razveselimo, da je serum v celoti narejen v Sloveniji. Gre za Active Luxe anti-age serum, ki ga uporabljajo številni vplivneži in javne osebnosti, med drugimi tudi Iva Kranjc Bagola. Active Luxe je nova blagovna znamka anti-age naravne linije, ki je nastala iz avtohtonih slovenskih buč z ekstrakcijo superaktivnega CO2 – najčistejši in okolju prijazen postopek, ki v serumu pusti le aktivne učinkovine. Ta blagodejna učinkovina je skvalan, ki odlično vpliva na obnovo in vlaženje kože brez zamašitve por. Nepogrešljiv je pri ustavljanju procesa staranja kože in krepitvi zaščitne funkcije kože. Že dve kapljici tega eliksirja mladosti sta dovolj za obsežno nego obraza, vratu in dekolteja. Močna in napredna formula poskrbi za popolno revitalizacijo in obnovo kože, ki je po vsakem nanosu videti sijoča ​​in mlajša. Idealen je za samostojno uporabo, še bolje pa se obnese v kombinaciji z dnevno in nočno kremo.

Iva Krajnc Bagola za Active Luxe Cosmetics