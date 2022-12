'To je spor med Bobnarjevo in Golobom. Levica ni vpletena in se ne bo vmešavala'

Ob boku tiskovne konference, na kateri je stranka Levica predstavila novoustanovljeno ministrstvo za solidarno prihodnost, je koordinator stranke spregovoril tudi o sporu med predsednikom vlade Robertom Golobom in notranjo ministrico Tatjano Bobnar. Poudaril je, da sam ni akter v tem sporu ter da tudi Levica vanj ni udeležena, zato se ne nameravajo vmešavati. Podpredsednica največje vladne stranke Urška Klakočar Zupančič pa poudarja, da je treba ločevati med političnimi usmeritvami in vmešavanjem v Policijo.

"S predsednikom vlade sem o tem govoril in želim si, da se ta stvar uredi ter da se akterja čim prej pogovorita na ustrezen način," je na novinarsko vprašanje o sporu med notranjo ministrico Tatjano Bobnar in predsednikom vlade Robertom Golobom glede imenovanja Boštjana Lindava na mesto generalnega direktorja Policije odgovoril koordinator Levice in podpredsednik vlade Luka Mesec. Poudaril je da ne on ne njegova stranka nista akterja v tem sporu ter da se zato ne moreta in tudi ne želita vmešavati vanj. "To je spor med notranjo ministrico in predsednikom vlade, zato bom prepustil, da se na tej ravni tudi razreši," je bil jasen. Ob tem pa je dodal, da se mu zdi sicer ministrica strokovna ter da njeno delo ocenjuje pozitivno. "Ne bom pa se vpletal v vsebino spora."

icon-expand Robert Golob in Tatjana Bobnar FOTO: Bobo

Kaj pa če Golob in Bobnarjeva ne bosta uspela zgladiti soglasij, spor pa bo imel za rezultat odhod ministrice? Bi lahko to povzročilo trenja med Levico in Gibanjem Svoboda oziroma znotraj koalicije? Mesec je jasen – to se ne bo zgodilo. Klakočar Zupančičeva: Treba je ločevati med političnimi usmeritvami in političnim vmešavanjem v Policijo Podpredsednica Gibanja Svoboda in predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je medtem izpostavila, da je po zakonu o vladi vsak minister dolžan voditi in organizirati delo ministrstva, ki ga vodi skladno s sprejeto politiko. To pa je po njenih besedah politika, ki so ji volivci večino podelili na volitvah. "Da se sprejeta politika udejanja, implementira na posameznih ministrstvih, so odgovorni ministri, kot prvi in tudi zadnji pa predsednik vlade," je dejala.

Politično vmešavanje vlade v delo ministrstva ali organa v njegovi sestavi, kot je v primeru ministrstva za notranje zadeve Policija, pa je po njenih besedah "nekaj popolnoma drugega". "Politično vmešavanje ni dopustno in je lahko celo kaznivo dejanje," je še strnila prva med poslanci. O sporu med Golobom in Bobnarjevo je sicer tekla beseda tudi na poslanski skupini največje vladne stranke, Klakočar Zupančičeva pa je zatrdila, da po njihovih informacijah do političnega vmešavanja v delo Policije ali drugih državnih organov v mandatu te vlade ni prišlo. Kot je dejala, bodo zdaj najprej počakali na poročilo Lindava, ali bodo zahtevali še kakšna dodatna pojasnila notranje ministrice, pa se bodo v poslanski skupini še pogovorili. 'Takšno neimenovanje je najmanj nenavadno'