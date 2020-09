Prekinili govor ministra Vizjaka: 'To je strategija za podnebni zlom'

Kot pa opozarjajo Mladi za podnebno pravičnost, so po njihovem mnenju ključni problemi predstavljenega osnutka strategije podnebna nezadostnost, ohranjanje obstoječega sistema, pospešeno uničevanje narave in socialna nepravičnost.

Kot so zapisali, predlog predvideva zmanjšanje emisij TGP za 36% do leta 2030 glede na leto 2005, medtem ko znanost zahteva znižanje emisij za okoli 60%: "To predlagata tudi Evropska komisija in Evropskim parlament. S takšno redukcijo bi ohranili možnost, da ostanemo znotraj varne meje dviga povprečne globalne temperature za 1,5 °C. Osnutek te usmeritve krši, kar ga postavlja v neskladje tako s Pariškim sporazumom kot z evropskimi usmeritvami. Še več, predlog temelji na skoraj neverjetnih predpostavkah o našem že danes močno prizadetem gozdu in njegovih zmožnostih za prihodnjo skladiščenju CO2. Na kratko, dokument nas pelje v podnebno katastrofo."Dodajajo, da "osnutek prepoznava pomembnost ohranjanja narave, a ukrepi dejansko vodijo v smer pospešenega uničenja le-te ter zasledujejo pravno prevlado 'javnega' interesa energetskega lobija nad javnim interesom ljudi in narave."

Mladi za podnebno pravičnost tako pozivajo k spremembam v Dolgoročni podnebni strategiji. Med njimi je, kot so zapisali, povišanje podnebnih ciljev in preprečitev podnebnega zloma: "Dokument naj v skladu z znanstvenimi dognanji in iz previdnostnega načela predvidi znižanje emisij TGP za vsaj 60% do leta 2030, bolj realno ovrednoti resnične zmožnosti gozdnih ponorov ter zapiše letnico 2030 kot datum dokončne in pravične opustitve premoga pri nas." Dodajajo, da je treba naravi omogočiti prosto pot za poln razcvet prav tako pa predlagajo naj sredstva za prehod v nizkoogljično družbo primarno prispevajo tisti, ki so za zlo najbolj odgovorni.