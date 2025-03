To je super sadež, ki razvaja brbončice in krepi telo

Jagode so sladke, sočne in se odlično podajo v sladice. Vendar ponujajo še veliko več kot to. Privoščite si jih tudi za dobro počutje!

Bomba vitamina C Ali ste vedeli, da 100 g svežih jagod vsebuje približno 2 g prehranskih vlaknin in v povprečju četrtino naših dnevnih potreb po vitaminu C? Poleg tega pa je ta odličen sadež tudi izvrsten vir antioksidantov, kot so flavonoidi in antocianini.* Tako se boste z njimi sladkali brez slabe vesti ter poskrbeli za svoje dobro počutje. Prepoznate ravno prav zrele jagode? Optimalno zrele jagode so svetlo rdeče barve, brez temnih madežev in razbarvanih zaplat. Da so res sveže, nakazujejo lesk plodov, drobne dlačice na sadežu in čvrsti zeleni peclji. Zelena ali bela barva okoli peclja pa kažejo na to, da so bile jagode obrane, preden so popolnoma dozorele. Pred nakupom preverite tudi dno posodice, ki mora biti suho. Ohranite jagode sveže dlje časa V lonec nalijte mešanico vode in belega kisa v razmerju 3:1 ter jagode namakajte v njej 10 minut. Nato jih položite na bombažno servieto, da se popolnoma posušijo. Tako očiščene jagode hranite v steklenem kozarcu s pokrovom v hladilniku, kjer bodo ostale sveže več dni. Da bi se izrazila njihova aroma in okus, jih je najbolje postreči pri sobni temperaturi.

Jagode za zajtrk, kosilo in sladico Jagode so najboljše, če jih uživate sveže, si jih privoščite s smetano, oblite s čokolado, ali pa jih uporabite v različnih jedeh. Podajo se v sladice, kot so torte, pite, pudingi, mini sadne galetke in jogurtova strjenka z bezgom in jagodami. Če jih dodate ovsenim kosmičem, palačinkam ali pa rezine jagod položite na vrh kruhkov s skuto, medom in orehi, boste dobili hranljiv in okusen zajtrk. Če jim dodate mlado špinačo, oljčno olje in balzamični kis, pa odlično zeleno solato s špinačo in jagodami. Pripravite lahko celo testenine z jagodami, kot so linguini v jagodni omaki s kozicami. Jagode lahko vmešate tudi v različne napitke, na primer sokove in smutije, iz njih pripravite sladoled, sorbet ali marmelade in kompote. Kadar jih nimate namena uporabiti takoj, pa jih lahko zamrznete. Zmešajte jih v mešalniku skupaj s pomarančnim sokom ter vsebino nalijte v modelčke za led in zamrznite. Dobili boste jagodne ledene kocke, ki jih uporabite za hlajenje različnih sokov, mineralne vode ali penečega vina.

Linguini v jagodni omaki s kozicami FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

