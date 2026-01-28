To je telefon, ki ga pozimi želi vsak popotnik

Samsung Galaxy S25 FE se v takšnih trenutkih izkaže kot naprava, ki razume, kaj želi uporabnik ujeti. Njegova Galaxy AI orodja niso le dodatek, temveč so osrednji del izkušnje. Telefon prepozna svetlobo, sneg in gibanje ter predlaga najboljši način zajema, kot bi ob njem stal osebni mentor za fotografijo. V trenutku popravi kompozicijo, izostri obraz, ki ga je veter rahlo zameglil, ali pa predlaga, kako iz nočnega prizora izvleči več topline. Zimska svetloba je zahtevna, a Galaxy S25 FE jo obvlada. Uporabnik lahko stoji na vrhu hriba, medtem ko veter nosi sneg čez objektiv, telefon pa s pomočjo AI stabilizacije in nočnega načina ustvari posnetek, ki izgleda, kot da je nastal v profesionalnem studiu. Galaxy AI zna iz fotografije odstraniti moteče elemente, popraviti perspektivo in celo predlagati boljši kader.

Pamet, ki jo najbolj občutimo pri vsakdanjih opravilih

Galaxy S25 FE se ne izkaže le pri fotografiji, temveč tudi pri tistih trenutkih, ko uporabnik potrebuje hitro informacijo, jasen odgovor ali pomoč pri urejanju vsebin. Galaxy AI je v zimskem času še posebej dobrodošel, saj omogoča, da se človek manj ukvarja s telefonom in več z doživetjem. Ko nekdo stoji na zasneženem razglednem mestu ali se po dolgem dnevu odpravi v toplo kočo, telefon ponudi orodja, ki olajšajo brskanje, urejanje in komunikacijo, ne da bi bilo treba globoko v menije ali aplikacije. Pomočnik pri brskanju zna iz dolgih člankov ustvariti kratke povzetke, kar je idealno, ko se nekdo med potovanjem želi hitro informirati o vremenu, razmerah ali zanimivostih v okolici. Namesto neskončnega drsenja po zaslonu telefon ponudi bistvo, ki ga je mogoče prebrati v nekaj sekundah. Pomoč pri pisanju pa poskrbi, da so sporočila, opisi fotografij ali objave na družbenih omrežjih jasni, tekoči in slogovno usklajeni, tudi če jih uporabnik piše na hitro, z mrzlimi prsti v rokavicah.

Generativno urejanje je ena tistih funkcij, ki pozimi pride še bolj do izraza. Če je na fotografiji moteč mimoidoči, če je kader rahlo postrani ali če bi uporabnik rad poudaril snežne kristale v ospredju, Galaxy AI ponudi preproste rešitve. Uporabnik lahko popravi perspektivo, odstrani elemente ali izboljša kompozicijo, ne da bi potreboval znanje profesionalnega urejevalnika. Posebno poglavje predstavlja Gemini Live, ki deluje kot pogovorni asistent v realnem času. Uporabnik lahko z njim govori naravno, kot bi se pogovarjal z osebo, in prejme odgovore, razlage ali predloge, ki so prilagojeni trenutni situaciji. Ko nekdo načrtuje zimski izlet, lahko Gemini Live pomaga pri iskanju informacij, prevajanju ali razlagi pojmov, kar je izjemno priročno v tujini ali na potovanjih.

Zmogljivost, ki zdrži dolge zimske dneve

Galaxy S25 FE je zasnovan za dolgotrajno uporabo, kar pozimi še posebej šteje. Opremljen je z baterijo kapacitete 4900 mAh, ki zagotavlja zanesljivo celodnevno delovanje, tudi ko se telefon uporablja za fotografiranje, brskanje ali urejanje vsebin. Ko je treba baterijo hitro dopolniti, hitro polnjenje prek kabla omogoča, da se v samo 30 minutah napolni do 65 odstotkov, kar je idealno za trenutke, ko je treba izkoristiti kratek postanek v kavarni ali na postaji. Poleg zmogljivosti je pomembna tudi dolgoročna zanesljivost. Galaxy S25 FE ima kar sedem generacij nadgradenj operacijskega sistema in sedem let varnostnih posodobitev, da ostane sodoben, varen in uporaben mnogo dlje kot povprečen telefon. To je še posebej pomembno za uporabnike, ki telefon uporabljajo kot svoj glavni pripomoček na potovanjih, pri delu ali ustvarjanju.

Ko se zgodbi pridružijo še Galaxy Buds3 FE

Zimski izleti imajo svoj ritem. Včasih so to dolgi kilometri po zasneženih cestah, drugič miren sprehod po gozdu, kjer se sliši le pokanje snega pod čevlji. Galaxy Buds3 FE se v takšne trenutke vključijo skoraj neopazno, a z učinkom, ki ga človek hitro začuti. Njihov zvok je presenetljivo poln in bogat, kot bi se glasba razprla v širino, ki spominja na tihe zimske pokrajine. Večji zvočnik poskrbi za globlje base in uravnotežene podrobnosti, zato vsak ton dobi svojo težo, vsak vokal svojo toplino, vsak akord svojo jasnost. Ko se uporabnik usede na vlak ali avtobus, 360 Audio ustvari občutek, da zvok prihaja iz vseh strani. Glasba ali film dobita prostorsko dimenzijo, ki spominja na majhno zasebno kinodvorano, skrito pod kapuco zimske jakne. Prostorski zvok poudari sloje in globino, zaradi česar je poslušanje bolj potopitveno, bolj osebno in bolj povezano z razpoloženjem trenutka.

A Galaxy Buds3 FE niso namenjene le glasbi. Pozimi, ko je okolje pogosto hrupno, od vetra do gneče na smučiščih, pride do izraza njihov napredni model strojnega učenja, ki izboljša kakovost klicev. Slušalke analizirajo okoliške zvoke, prepoznajo vzorce glasu in filtrirajo hrup, tako da sogovornik sliši le tisto, kar je pomembno. Glas ostane jasen, naraven in osredotočen, kot bi se pogovarjali v mirnem prostoru, ne pa sredi zasneženega parkirišča ali na postaji, kjer se prepletajo glasovi in premikajoči se avtobusi. Ta občutek naravne komunikacije je tisto, kar Galaxy Buds3 FE loči od povprečja. Vsaka beseda zveni čisto, vsak stavek je razumljiv, kar je idealno za trenutke, ko nekdo kliče domov s poti ali ureja zadnje podrobnosti potovanja. Slušalke se tako ne vključijo le v zimsko zgodbo, temveč jo dopolnijo z zvokom, ki je topel, jasen in dovolj močan, da preglasi svet okoli uporabnika, kadar je to potrebno.

Prvi stik z Galaxy AI: izkušnja, ki hitro zasvoji